‘Montilla Theme’: la singular banda sonora para videojuegos ideada por Carlos García Cobos

Montilla cuenta, por fin, con su propia banda sonora original, gracias a la inquietud y a la iniciativa del reputado percusionista montillano Carlos García Cobos, compositor de música para videojuegos, quien ha querido imaginar cómo sonarían las calles de su ciudad natal en un juego retro de videoconsola de 8 bits.

El proyecto es el resultado de la unión de las dos grandes pasiones de García Cobos: la música y los videojuegos. «Nunca he podido separar estas dos vertientes y, de hecho, me dedico profesionalmente a la música, en gran parte, gracias a lo que me inspiraron los videojuegos», reconoce el artífice de Montilla Theme.

Profesor en la Escuela Tararea de Córdoba, donde trabaja a diario con grupos y asignaturas muy diversas que cubren gran parte del espectro de la enseñanza musical, Carlos García Cobos ha centrado su trayectoria artística en la composición musical para videojuegos.

«Tengo recuerdos de quedar en diferentes barrios de Montilla para jugar a videojuegos junto a otros niños y hay calles que relaciono directamente con un juego y con una música concreta», detalla el compositor, quien reconoce, no obstante, que hay un título que «marcó» a toda una generación de chavales de su pandilla, World of Warcraft, que permitía jugar en línea en un mundo de fantasía.

Todos estos son los ingredientes que le impulsaron a escribir Montilla Theme, la banda sonora de su localidad natal. «La idea es sencilla: si Montilla se convirtiera en un videojuego, cómo sería entonces su música», resume.