'Concerts in the Art Studio': un programa de televisión hecho en Córdoba para promocionar el talento musical

Una nueva herramienta para promocionar la música desde Córdoba a través de un formato tradicional como es el programa de televisión pero difundido con herramientas contemporáneas como son las redes sociales, en este caso, el canal de YouTube como principal motor de expansión, aunque ya ha saltado a otras como varios canales culturales de televisión y Tivify.

Concierts in the Art Studio es el nuevo programa de televisión musical realizado por BSN producciones, con respaldo del músico cordobés Paco Marín como encargado de sonido, que ofrece música y voz en directo grabada en el estudio del artista plástico cordobés Francis Arroyo Ceballos, en un formato "que aúna música y arte".

Según Ceballos, las grabaciones son miniconciertos en los que los integrantes de las formaciones musicales o los solistas, según los casos, se dirigen al público, que está presente en un número reducido durante el concierto, para presentar los temas e interpretarlos en directo. La mayoría de los artistas que han pasado hasta ahora son cordobeses, pero la iniciativa, que no cuenta con ninguna financiación privada o pública, está abierta también a músicos y bandas de otras provincias.

"Hacemos esto por amor al arte y para ayudar a promocionar la cultura andaluza y que se conozca dentro y fuera de Córdoba", explica Arroyo Cevallos, que asegura que ya están recibiendo propuestas de grabación de otras ciudades. El objetivo principal es apoyar nuevos talentos y valores musicales desde "un singular y atractivo formato".

Todos los géneros musicales son bien recibidos siempre que pasen el filtro de calidad necesario. "Queremos un programa plural como la sociedad misma", explican sus promotores.

Conciertos grabados hasta ahora

Entre otros grupos y solistas, han pasado por el programa Little Joe and The Runners, Basalto, La Lola y El Juan a Marte y a Venus, The Zeros on Left, Paula López, Rafa Bocero, Ana Jiménez, Emisauros, Álvaro Guerrero, Laura Bautista, David Blue y Gladys Rocking.

"Hace pocos días Concerts in the Art Studio ha sido referenciado y emitido en la Radio Frecuence Paris Prurielle ffpp.net 106.3 FM en el programa Aquí Somos, Aquí Estamos dirigido por Juanito Guanabacoa.