Nebulossa: "El mensaje de ‘Zorra’ se ha entendido más en otros países que aquí"

Falta poco más de una semana, para que la pareja de Ondara, que revolucionó el Benidorm Fest hace unos meses con su canción “Zorra”, se suba al escenario de Mälmo como representantes de España en Eurovisión. Acaban de aterrizar en Suecia, pero han aprovechado su tiempo de descanso para hablar con Urban sobre esta experiencia.

Acabáis de aterrizar en Suecia, ¿cómo ha ido el viaje?

Muy bien, la verdad es que muy bien. Se ha hecho corto.

Estáis viviendo una semana intensa, ya que estos días habéis vivido la fiesta de despedida en Ondara. ¿Esperabais este recibimiento?

No esperábamos que hubiese tanta gente. La gente fue súper cariñosa. Estábamos súper emocionados porque no esperábamos recibir a tanta gente. Sentimos y representamos ese orgullo de pueblo a flor de piel.

¿Cómo van los nervios?

Nervios no existen. Lo hemos tomado como una experiencia, queremos disfrutar y estar felices con lo que vamos a hacer.

¿Cómo han sido estos meses de preparación?

La preparación ha sido muy intensa porque ha habido promoción, viajes, ensayos... Ha sido intenso, pero muy productivo.

¿Imaginabais todo esto cuando os presentasteis al Benidorm Fest?

Qué va, para nada. Cuando yo hice la inscripción, para nada era mi pretensión. Yo quería hacer bien la actuación y que me hubiesen elegido ya era lo más. Cuando pasamos a la final, ya fue una gran sorpresa, sobre todo por votación del jurado. Además se me ve a mí la cara que pongo porque yo pensaba que ganaría St. Pedro, Jorge o Angy, pero, cuando dijeron Nebulossa, casi me caigo allí tendida.

¿En ningún momento se os ocurrió que llegaríais a Eurovisión?

Para nada. La canción cuando fue lanzada, ya cogió una repercusión inmensa. Tuvo una barbaridad de oyentes a nivel nacional Luego ha cogido una magnitud inmensa y ha traspasado fronteras. La gente se siente muy identificada con la canción, que no era nuestra pretensión, pero se ha convertido en un mensaje de esperanza para muchos. Hace un rato me estaba comentando una chica que tenía una amiga que la habíamos sacado de la depresión con nuestras canciones.

En las otras ciudades europeas parece que también ha llegado el mensaje de la canción.

Sí, la verdad es que casi más que aquí. Aquí ha habido bastante polémica porque yo creo que la palabra zorra es lo que ha impactado. Allí no lo ven igual. Es como si aquí vienen los artistas extranjeros y no te planteas lo que están cantando. Miras a ver si te gusta la canción, el estilo musical... Y luego ya profundizas más en qué dirá la canción. Aquí mucha gente no ha entendido la letra, pero ya lo están entendiendo. Mucha gente me está escribiendo y me dice que odiaba la canción, pero ahora ya la entienden. Y yo digo: ‘Vaya por Dios’.

Soy más zorra todavía

Algunos partidos también se apropiaron de la letra. ¿Os molestó que se politizara la canción?

Nosotros hemos estado un poco al margen de todo eso. Nosotros nos hemos centrado mucho en la promoción, los ensayos, los viajes… Todo lo que ha pasado en redes, la polémica o lo que a la gente le ha parecido mal… Hemos estado bastante al margen. No puedes gustar a todo el mundo.

Se llegó a barajar el cambio de letra, ¿lo hubieseis aceptado?

Bueno, pues sí, si se hubiese planteado. Se estudió para ver si íbamos a tener problemas. Al final vieron que no y todo súper bien.

Desde que se implantó el Benidorm Fest ya ha habido dos representantes de la Comunitat Valenciana. El certamen se ha convertido en una especie de talismán para los valencianos.

Aquí en nuestra zona hay muchos músicos, pero yo creo que a nivel nacional también los hay. Casualmente han sido muchos los representantes. Si miras hacia atrás, está Nino Bravo, Francisco… Pero que hay mucha gente de toda España.

¿Qué destacarías de toda esta experiencia?

Destacaría a toda la gente que he conocido, situaciones muy interesantes como estar en el estudio de Emilio Estefan. Me llevo todo el cariño que estamos recibiendo de todo el mundo y lo que estamos ayudando a la gente.

¿Todo esto os ha unido más como pareja?

Claro, claro. La verdad es que sí. Son muchas horas que estamos juntos y hay que hablar mucho, negociar…

¿Y qué esperáis de Eurovisión?

Habiendo llegado donde hemos llegado, ya es un premio. Lo más importante es que el mensaje aún se haga más grande. Para mí Nebulossa ha pasado a un segundo plano.

¿Os habéis planteado el resultado o es indiferente?

Si quedas en buena posición, mucho mejor, pero lo importante es lo que ha pasado con la canción.

¿Tenéis algún favorito vosotros?

La verdad es que muchos. Los representantes de Italia, Francia o Suiza… La verdad es que me encantan todos.

¿Hay ganas de estar encima del escenario de Mälmo?

No estoy nada nerviosa. Estoy expectante por ver qué va a pasar. Todo el equipo estamos muy entusiasmados por todo lo que vamos a vivir, que creo que es algo muy bonito. Y estamos muy ilusionados.

Tras vuestra participación, empieza una gira por festivales. ¿Estaba planeado?

La verdad es que no, pero al haber ganado el Benidorm Fest, te da más visibilidad y empiezan a buscarte. Estamos muy contentos por estar en tantos festivales y en tantas fiestas del orgullo LGTBIQ+. Ahora hay que preparar el directo. Cuando lleguemos de Mälmo, ya tenemos dos conciertos al día siguiente. Sin parar, nos van a exprimir.

Tras toda esta gira, ¿tenéis pensado seguir?

No sé el tiempo determinado, pero nosotros llevamos muchísimos años haciendo canciones y discos con mucha ilusión. Yo creo que es algo que llevamos dentro. Tenemos un estudio de grabación. Sin quererlo, siempre estamos ahí. Cuando no hacemos una cosa, hacemos otra. No somos un producto del momento. Venimos de mucho trabajo hecho anteriormente.