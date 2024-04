«Lo que de verdad nos interesa son las buenas canciones»

«Seguimos siendo niños, escolares aplicados, siempre curiosos». La frase de Javier Álvarez (Madrid, 1969) define el espíritu y la energía de la gira Aunque ya no soy dos, una aventura excitante que ha elegido Córdoba como el espacio idóneo para dar su primer paso. Es el plato fuerte de Córdoba Trovadora, un encuentro en el que su director, Rafa Bocero, reivindica etimológica y culturalmente el papel de esta ciudad en la génesis y el desarrollo de la canción de autor.

Javier Álvarez y Pedro Guerra (Güímar, Tenerife, 1966) son las dos voces más autorizadas y escuchadas de aquella generación de cantautores que revolucionó no sólo el concepto del género sino también el mercado musical de los años 90. Cuando todo el panorama sonoro se rendía al indie, al techno, a la salsa o al grunge, llegaron unos tipos armados con seis cuerdas bien afinadas, varios versos certeros, toneladas de carisma y muchísima sensibilidad, y asaltaron el cielo de la industria y de la memoria. Hace ahora treinta años, Pedro Guerra celebraba el éxito de su tema Contamíname en la voz de Ana Belén y Víctor Manuel y cantaba tres de cada dos martes en el Libertad, 8 (ese pasillo, infinito pero estrecho, en el que congregaba a una afición creciente y entregada). Mientras tanto, entre la luz de un túnel del Metro y la sombra de los árboles del Retiro, Javier ensayaba los deliciosos temas de su primer álbum. Que esta gira se estrene en Córdoba no parece casual. Esta ciudad no olvida las noches de Pedro Guerra en La Peña Egabrense. Y Javier Álvarez era casi fijo en las alineaciones de Cosmopoética durante muchos años.

-El concierto que ofrecéis este sábado en el Teatro Góngora tendrá una dosis alta de nostalgia pero, conociéndoos, no se limitará a volver a abrir las páginas del pasado.

Pedro Guerra (PG): Hay un componente inevitable: treinta años después de cuando todo empezó, va a venir a vernos gente que quiere regresar a una época de sus vidas en la que nosotros, de alguna manera, fuimos importantes para ellos. Dicho esto, está claro que también hay una mirada al futuro, porque ninguno de los dos nos quedamos en aquella época. Ni yo me quedé en Golosinas ni Javi en La edad del porvenir. Hemos evolucionado.

Javier Álvarez (JA): Claro, estamos encantados de celebrar con la gente esos tiempos, y también el aquí y el ahora, pero tenemos ganas de cosas nuevas. Este concierto abarca todo. Es una celebración del pasado, y ahora vamos a ver a dónde nos lleva todo esto.

-Aunque «ya no sois dos», este deseo de reencontraros no es nuevo...

JA: Pedro y yo somos muy distintos pero siempre hemos sabido y comprobado que nos compenetramos mucho, y creo que la riqueza nace de que, al venir de distintas fuentes, cuando nos juntamos, crecemos. Por eso queríamos hacer algo como esto.

PG: Claro, es algo que desde hace treinta años ha estado ahí, pero el hecho de que Córdoba quisiera vernos así nos ha animado mucho.

JA: Más allá de la evidente conexión musical, lo que surgió desde el primer momento entre Pedro y yo fue una admiración mutua y una amistad inevitable. Y eso es algo que se ha mantenido durante todo este tiempo.

-Una de las cosas que más llamaba la atención cuando empezasteis eran vuestras referencias musicales. No os quedabais en Silvio Rodríguez, Serrat, Sabina... Pedro citaba a Portishead, Manu Chao, Björk... y Javier a Suzanne Vega, Nanci Griffith o Michael Jackson. ¿Qué os interesa más de la música actual?

JA: Yo soy muy ecléctico y, como Pedro, estoy abierto a muchas influencias. Pedro está haciendo Parceiros colaborando con todo tipo de géneros y artistas, algo que me parece muy enriquecedor... Y yo estoy apasionado con dos artistas absolutamente mainstream: Rosalía y C Tangana. Son los cantautores que más me gustan ahora mismo. Junto a su discurso musical, que es altísimo, para mí son cantautores de libro.

PG: En los 90 había una batalla que ahora es evidente que era absolutamente casposa entre los indies, los jazzies, los clásicos y los que hacíamos otras cosas. Por suerte, treinta años después, eso ya está muy difuminado. Hoy, C Tangana puede invitar a Kiko Veneno y a Jorge Drexler, y saben encontrarse. O yo puedo hacer un tema con Cruz Cafuné o con Alice Wonder y también nos encontramos.

-¿Creéis, entonces, que habría que redefinir el concepto de cantautor?

JA: Cantautor es un término que se atribuye o se identifica con Bob Dylan, pero yo creo que fue Woody Guthrie quien lo usó por primera vez. Lo interesante es que cantautor, en su origen es songwriter, que no es exactamente lo mismo, pero también había otra expresión, que para mí es la definitiva: SingerSongwriter. Y ahí entra Beyoncé, Madonna... O cualquier artista pop que sea «cantacantautor».

PG: Más que redefinir el género, lo que sí está en mi cabeza desde hace años es que a mí lo único que me importa son las canciones. Si hay una buena canción, me da igual que la haga Rosalía o los Arcade Fire.

Já: Exacto. Lo que de verdad nos interesa son las buenas canciones.