Chimo Bayo recibe el Premio Nacional de la Música y las Artes-Pop Eye

Chimo Bayo será uno de los galardonados de la 17º edición de los Premios Nacionales de la Música y las Artes-Pop Eye, que se celebran por primera vez en el auditorio del Palau de les Arts de Valencia el próximo 25 de mayo.

Concretamente, el jurado considera que el DJ es uno de los pioneros, precursores y máximas figuras del tecno en España, hecho por el cual ha conseguido el reconocimiento internacional con su gran éxito "Así me gusta a mí", tema que se convirtió en un himno que traspasó el mundo de la música electrónica y forma parte de la memoria musical de toda una generación dentro y fuera del género. Su figura está vinculada al movimiento de la "Ruta del Bakalao" en el resto del país, donde miles de jóvenes rindieron homenaje a la música electrónica. Además, el valenciano se ha convertido en una cara frecuentes de los medios televisivos y es coautor de la novela "No iba a salir y me lié" junto a la periodista Emma Zafón.

Birds Are Indie

Por su parte, el grupo portugués Birds Are Indie también será galardonados en esta edición. El grupo nacido en Coimbra en 2010 está iluminado por la pareja formada por Joana Corker y Ricardo Jerónimo, los cuales decidieron juntar tres acordes y hacer una canción para la cual gritaron a su amigo Henrique Toscano.

Estos premios reúnen cada año a artistas de diferentes disciplinas culturales que han destacado a lo largo de su trayectoria. El jurado, el cual está presidido por el presidente de la Asociación Cultural Bon Vivant Juan Pedro González Bonilla, está formado por importantes figuras culturales españolas como Cayetana Guillén Cuervo, Fernando Colomo, Carlos del Amor, Merche Yoyoba, Tomás Fernando Flores, Rebeca Argudo, Jesús Cimarro, Isabel Múñoz, Mariví Ibarrola, Óscar Mariné, Agatha Ruiz de la Prada, Benjamín Prado, Rosa Montero, César Antonio Molina, Ana Belén, Jeanette, Micky Carreño, Javier de Juan, Antonio Najarro, Manuel Outumuro, Estrella Morente, José Luis Garci, Ariel Eructo, Roberto Verino, Sara Núñez de Arenas, Julio Ruiz, Antonio Gárate y Alberto García-Alix.