Megan Fox y Sylvester Stallone se llevan el Razzie: premiados a lo peor del cine 2023

Los actores Megan Fox y Sylvester Stallone resultaron 'ganadores' este sábado en la 44 edición de los premios Razzies, que cada año honran satíricamente a las peores actuaciones y producciones de la industria cinematográfica en vísperas de los Óscar.

Así, la Golden Raspberry Award Foundation, entidad organizadora de estos galardones, se fijó en Fox como la peor actriz del curso por su papel protagonista en 'Johnny & Clyde', así como por su participación secundaria en 'Expend4ables', filme en el que la actuación de reparto de Stallone también fue señalada.

Los Razzies 2024 atizaron además a películas con poco recorrido comercial como 'Winnie the Pooh: Blood and Honey' ('Winnie the Pooh: Sangre y miel'), que 'ganó' como la peor cinta del año, peor dirección y peor guion, ambas funciones a cargo del cineasta británico Rhys Frake-Waterfield.

Por su parte, el estadounidense Jon Voight, quien saltara a la fama por 'Midnight Cowboy' ('Cowboy de medianoche') allá por 1969, se llevó el del peor actor del año por su interpretación en la cinta 'Mercy', sobre una médica militar envuelta en una persecución dentro del hospital donde trabaja.

La presidenta del Sindicato de Actores de Hollywood, Fran Drescher, se embolsó el premio 'redentor' ('redeemer', en inglés) por "su brillante liderazgo del gremio de actores durante la prolongada huelga de 2023, que concluyó con éxito", según la Golden Raspberry Award Foundation. Drescher fue nominada por una versión de 'The Beautician and the Beast' ('La bella y la bestia') en la edición de 1998, por lo que este galardón honorífico la exime de aquel 'negativo' distintivo.

Presentados por el dúo conformado por Aaron Goldenberg y Jake Jonez, esta ceremonia satírica se celebró virtualmente un día antes de la 96 edición de los Óscar, en la que la película 'Oppenheimer' parte como principal favorita con trece nominaciones.