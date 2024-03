Una muestra para descubrir el «alma» de las fotógrafas

La mujer como protagonista tanto delante como detrás del objetivo de la cámara fotográfica. Eso es lo que se persigue con la exposición Con Alma de mujer inaugurada este miércoles en la Sala Julio Romero de Torres del Real Círculo de la Amistad. Se trata de una experiencia fotográfica que aúna a 11 autoras tanto amateurs como profesionales, con un nexo de unión: ser miembros de la Asociación de Fotográfica Cordobesa (Afoco).

Asistentes a la presentación. / d. jurado

El presidente de la citada entidad, José Gálvez, explicó que la propuesta surgió del Real Círculo de la Amistad en 2023 y que fue acogida «con enorme ilusión» por un grupo de socias de Afoco que pronto se puso a trabajar respondiendo a una temática principal: la mujer vista por la mujer en todas sus dimensiones posibles, surgiendo el título incluso antes de saber la historia que cada una quería contar en sólo dos fotos, algo realmente difícil.

En esta exposición, señalan desde Afoco, «veremos distintas miradas y formas de expresarse de las autoras a través de conceptos, tendencias y estilos diferentes, con distintos niveles de experiencia y técnicas muy variadas, aportando lo mejor de cada fotógrafa, sin complejos y sobre todo con mucha ilusión ante un proyecto común trabajado en equipo».

A través de esta muestra, apuntó Gálvez, se busca responder a la pregunta sobre si existen diferencias entre las fotografías realizadas por hombres o mujeres. «Esta pregunta ha estado siempre en el aire. A lo largo de tantos años no he notado muchísimas diferencia, no aprecio rasgos de sensibilidad muy notables por los que pueda decir esta foto la ha realizado un hombre o una mujer», apuntó el presidente de Afoco, aunque también respeta la opinión de quienes sí que aprecian matices y cierto «alma» en las obras de las fotógrafas.

Un dilema que hace casi obligada la visita a la muestra para que cada espectador saque su propia conclusión.

El presidente de Afoco indicó que esta exposición forma parte de las distintas actividades organizadas por Afoco con motivo del Día de la Mujer. Al respecto, señaló que el papel de las fotógrafas es cada vez más relevante. «Todas tienen una buena preparación académica o una gran preparación intelectual. Y eso se nota», apuntó.

Aun así, Gálvez lamentó que todavía queda mucho camino por recorrer ya que la presencia de la mujer en certámenes de fotografía apenas llega al 20 por ciento de los participantes.

Participantes en la muestra

Las artistas que forman parte de esta exposición son Araceli Roldán, Elena Torres, Encarnación Rodríguez, Katy Gómez, Mª Ángeles Velázquez, María del Pino, Mª del Rosario Blanco, Pilar García Merino, Pilar Mayorgas, Rocío García Jurado y Samira Ouf.