El gerente del Instituto Municipal de Artes Escénicas (IMAE), Carlos Aladro, ha respondido este viernes al anuncio por parte del Ayuntamiento de Córdoba de su "cese fulminante", que está previsto que se apruebe en junta de gobierno local el próximo lunes, al considerarlo "inexplicable e injustificado", acusando a la delegada de Cultura en connivencia con algunos miembros de la dirección y delegación sindical del IMAE, de "pergeñar un esperpéntico relato para justificar una situación de toxicidad laboral y parálisis institucional, ya presente y conocida, desde mucho antes de mi llegada a los teatros de Córdoba".

Según Aladro, su deseo de "contribuir a transformar los teatros de Córdoba en espacios modernos y plurales, llenos de creatividad, comunidad, convivencia y cuidados han fracasado frente al inmovilismo y al patrimonialismo de unas pocas personas que “gobiernan” los teatros de tod@s, pero que quizás se han ido olvidando de para qué sirven los centros de la cultura inquieta, libre y crítica de una ciudad".

La presidenta del IMAE, Isabel Albás, informó ayer en otro comunicado que su relevo al frente del IMAE responde a la “pérdida de confianza, pues en los últimos tiempos no hemos compartido su gestión de los recursos humanos en la entidad, y tampoco hemos coincidido en su visión y plan estratégico de futuro de los teatros municipales de Córdoba”.

Proceso democrático de selección

El todavía gerente del IMAE afirma que se ve en la obligación de "denunciar públicamente la falta de cooperación y respaldo para llevar a cabo la labor de la Gerencia del IMAE, desde dentro y desde fuera, y la escasa consideración y respeto a quien llega a través de un proceso democrático de selección, lleno de ilusión y de esperanza para contribuir y sumar a la belleza y grandeza de una ciudad como Córdoba, de la que finalmente estoy rendidamente enamorado".

Finalmente, afirma que abandona Córdoba "con inmensa tristeza" , para que permanezca "lejana y sola, ajena a sus propias posibilidades de crecimiento, innovación y pluralidad escénicas, a las que me hubiera encantado poder seguir sumando junto a tantas personas extraordinarias que cada día he tenido el inmenso placer de encontrar, conocer y trabajar". Por último, transmite sus "humildes disculpas por no alcanzar a cumplir con sus legítimas y luminosas expectativas" y se despide "con mis mejores deseos para Córdoba y su cultura, inquieta, libre y crítica, hasta siempre".