Con la resaca que siempre dejan las galas de cine, que a menudo se alargan mucho más de lo conveniente y deseable, F. Javier Gutiérrez, el director cordobés de La Espera ha ofrecido su primera impresión sobre los tres galardones concedidos por la Academia del Cine de Andalucía. "Estamos muy contentos porque La espera haya sido reconocida en nuestra tierra, de que los académicos del cine andaluz hayan distinguido el trabajo de dos de nuestros actores, Víctor Clavijo y Antonio Estrada, y el del equipo de vestuario con tres premios Carmen". La espera, un filme que mezcla western, suspense y terror rural que está cosechando extraordinarias críticas, acudía a la gala como una de las tres películas favoritas, empatada con once nominaciones con Mamacruz y Te estoy amando locamente, pero finalmente y para sorpresa de los propios autores, que no llevaban ni discurso preparado, fue Cerrar los ojos la que se llevó el premio a la mejor película.

La cinta de Gutiérrez, por su parte, se alzó con los Carmen a mejor interpretación masculina protagonista (Víctor Clavijo) y mejor interpretación masculina revelación (Antonio Estrada), además del premio al mejor vestuario (Consuelo Bahamonde y Andrea Escudero), concedido ex equo junto al de la película Tin & Tina.

Según el director de La Espera, que tuvo que subir al escenario para recoger el premio de Clavijo, que se encontrba en Jerez en la representación de Lorca Sonoro y no pudo asistir al evento, "el hecho de haber tenido once nominaciones de la Academia es ya un premio importante para nosotros por la visibilidad que da a la película". En su opinión, "llevarte más o menos premios es algo muy relativo por la experiencia de otros festivales, algo que depende mucho de las modas y que es un reflejo al final del gusto personal de los que votan y de las distintas sensibilidades, de ahí que siempre haya sorpresas inesperadas".

Una gala que "hay que pulir y simplificar"

La gala de esta tercera edición de los Carmen se le hizo "un poco larga" y consideró que aunque también fue "simpática", de cara a los próximos años "sería conveniente sentarse y dar una vuelta a cómo se puede pulir y simplificar para que sea más ágil". En su opinión, "es casi un ejercicio de resistencia llegar hasta el final para ver a quién se le otorga el premio a la mejor película".

En cualquier caso, para el director cordobés y su equipo, lo más importante es "la respuesta del público", del que les está llegando un feed back muy positivo, "también entre los compañeros de Andalucía con los que nos encontramos en la gala y que han visto la película".

Tras los premios Carmen, esta tarde tendrá lugar la gala virtual del Festival de Cine Español Independiente, en el que La Espera tiene seis nominaciones. "En los próximos meses, acudiremos a varios festivales internacionales como el Festival de Cine de Mánchester y otros dos muy potentes en Europa y Estados Unidos que todavía no puedo anunciar". También están preseleccionados en cuatro categorías para los Premios Platino de Cine Iberoamericano junto a otros títulos como La sociedad de la nieve, Cerrar los ojos o Amor.

"Gracias por uno de los personajes más arriesgados de mi carrera"

El actor gaditano Víctor Clavijo ha agradecido efusivamente el premio a través de sus redes sociales: "Gracias, gracias, gracias. Anoche gané el Premio Carmen de la Academia de Cine de Andalucía como Mejor Actor Protagonista por La espera, que contaba anoche con once nominaciones a estos premios. No pude asistir a la gala porque me encontraba en Jerez haciendo una representación de Lorca Sonoro. Me habría encantado poder estar allí y celebrar con el equipo, pero el trabajo manda. Gracias a todos los académicos y académicas por este galardón, de todo corazón. Y felicidades a todos los nominad@s y premiad@s de anoche, que celebró un cine andaluz variado, diverso y lleno de riesgo y talento. Sigamos creciendo y arriesgando. Gracias a F. Javier Gutiérrez por haberme brindado uno de los personajes más arriesgados de mi carrera y por haberme exigido más de lo que yo mismo ya hago de por sí. Felicidades a Antonio Estrada, compañero de la película, por su Premio Carmen como Actor Revelación y a Consuelo Bahamonde por su Premio al Mejor Vestuario. Estoy muy feliz".

Iberia. Naturaleza infinita

Otro de los filmes con sello cordobés reconocidos en los Premios Carmen fue Iberia. Naturaleza infinita, rodada entre otros escenarios, en la provincia de Córdoba, en las comarcas de Los Pedroches, Alto Guadalquivir, Campiña y Subbética, y patrocinada por la Diputación provincial, cuyos representantes acudieron a la gala y aplaudieron los reconocimientos.

Con seis nominaciones, obtuvo dos estatuillas, al mejor largometraje documental y al mejor sonido. Según ha expuesto la Diputación de Córdoba en sus redes, el delegado de Medio Natural y Carreteras, Francisco Palomares, "patrocina este film, ya que este proyecto pone en valor y supone una magnífica promoción de todo el potencial que posee nuestra provincia, de la enorme riqueza natural y paisajística de nuestro territorio". El filme, asegura el deletado "dará a conocer a todos los espectadores el rico paisaje de nuestra provincia y la amplia variedad de especies que lo habitan".