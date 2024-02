Representantes de varias organizaciones vecinales, culturales, del mundo del cine y la Universidad de Córdoba constituidas en la plataforma Foro han elaborado un manifiesto que han dado a conocer este viernes en el que urgen al Ayuntamiento de Córdoba a impulsar y tutelar "todas las acciones necesarias para que en junio de este año reabran los cuatro cines de verano". Carmen Luque Reyes, presidenta de Cine Cercano y portavoz de Foro, ha explicado que el pasado 22 de enero tuvo lugar una reunión de distintos colectivos y agentes sociales que valoraron la urgencia de arbitrar un procedimiento, "todo lo provisional que sea menester", para garantizar el objetivo de abrir los cuatro cines de verano mientras se trabaja en la puesta en marcha de algún intrumento de gestión con el que funcionen los cines de verano. Respecto a quién gestionaría la actividad, recuerdan que "los cines han sido privados siempre y que, sin perjuicio de se puedan adquirir en el futuro por parte del Consistorio, para su gestión directa por el IMAE u otra fundación pública", creen que en este momento, la solución sería que el Ayuntamiento negocie con algún agente privado que tenga conocimiento del mundo del cine y de gestión, ya sea vía convenio, alquiler u otra fórmula más adecuada, para que, "con la tutela municipal", la reapertura sea posible este año.

Reclaman además la mejora de la protección de estos espacios en el Plan Especial del Casco Histórico (PECH) y que se solicite la declaración de Bien de Interés Cultural (BIC) de los mismos, algo que se acordó en pleno en octubre que se aprobó por unanimidad. Según el documento elaborado, es fundamental "mantener el legado de Martín Cañuelo", por lo que valoran como positiva la misiva recibida por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico que acepta las reivindicaciones y coincide en que el gobierno municipal comparte el interés por encontrar una solución que posibilite la apertura, si bien no concreta qué acciones se están llevando a cabo en esa línea. En dicho documento, el Ayuntamiento explica que se están manteniendo contactos con Esplendor Cinemas y la propiedad del Coliseo San Andrés para estar al tanto de las visicitudes jurídicas derivadas del fallecimiento del señor Martín Cañuelo, su propietario, para intentar colaborar en la búsqueda de soluciones y que están haciendo gestiones para el resto.

Plataforma La Filmoteca

José Giner, de la asociación vecinal La Fuenseca, Santa Marina y Orive y Eduardo Latorre, de la plataforma La Filmoteca se queda han expuesto que la plataforma tiene previsto solicitar una reunión con el Ayuntamiento para que les explique en qué consisten esas acciones que están llevando a cabo para que sea viable la reapertura este verano.

Desde Foro, aseguran no tener contacto con los herederos de la familia ni conocer sus intenciones, pero consideran que debe haber vías municipales para salvar los trámites burocráticos que se puedan presentar para abrir en junio con el fin de "rendir el mejor homenaje a Martín Cañuelo".

Varias opciones

Fuentes municipales confirman que "se está trabajando en varias opciones desde hace meses contemplando todas las posibilidades y no se descarta la posible reapertura este verano, aunque de momento no se puede avanzar nada para no estropear posibles soluciones".

Cabe recordar que aunque la venta de los cines de verano estaba previsto que se cerrara por parte de los herederos en octubre del año pasado, dificultades burocráticas lo impidieron sin que aún se haya resuelto la situación.