La sala Impala arranca este fin de semana un mes de febrero que viene cargado de grandes conciertos. Quique González, que viene con el disco Me mata si me necesitas como protagonista, será el primero en abrir la espita el viernes 9 de febrero. El compositor madrileño, que se sube al escenario junto a sus inseparables Edu Olmedo, Jacob, Toni Brunet y Raúl Bernal, está recorriendo la geografía española con una gira en la que celebra sus 25 años de carrera, dejando atrás un reguero de salas abarrotadas.

La siguiente cita con la música en la Sala Impala será el sábado 10, con Ginebras, un soplo de aire fresco en el panorama musical español compuesto por cuatro mujeres: Magüi en la guitarra rítmica y voz principal, Sandra en la guitarra solista y segundas voces, Raquel en el bajo y Juls en la batería. Esta banda, con letras llenas de humor y autenticidad, ofrece un sonido único y original que se sitúa entre el pop y el indie. El turno de Chambao El viernes 16 de febrero será el turno de Chambao, el grupo malagueño conocido por su particular estilo a la hora de fusionar el flamenco con sonidos electrónicos. Nacida en 2001 de la mano de María del Mar Rodríguez Carnero (Lamari) y los primos Daniel y Eduardo Casaño, la banda vive un momento de resurgir con el lanzamiento de su nuevo disco En la cresta del ahora y una de las giras más especiales. El 23 de febrero, la sala Impala recibirá a El Duende callejero, una banda de El Carpio formada por Rafa Mariscal (guitarrista y compositor), Ángel Torres (voz y compositor), Aarón Abarca (voz) y Féliz Pérez (percusión), que presenta en directo su último álbum Viento del Sur. Como remate a esta agenda, el 24 de febrero, Maldita Nerea llega a Córdoba con su Manual para seres maravillosos. Jorge Ruiz, Luis Gómez, Rafa Martín, Tato Latorre y Serginho Moreira forman uno de los grupos más potentes del pop-rock español actual que está llenando palacios de deportes con un sonido directo que está conectando con varias generaciones.