El arqueólogo, académico y escritor cordobés Fernando Penco está viviendo, gracias a su faceta como cinematógrafo, uno de los momentos más dulces de su carrera. Autor de libros como Guadalquivir, un valle legendario, Viaje a Tartessos y Mediterráneo, ha encontrado en el cine documental un nuevo lenguaje directo y libre con el que poder divulgar y comunicar sus hallazgos y que está conectando con el público especializado, como demuestra Monte Horquera, su segunda incursión en este género. Desde que empezó a circular por las muestras internacionales, no ha dejado de ganar premios, el último en el New York International Inmigration Film Festival, la semana pasada.

¿Lleva la cuenta de los premios que ha recibido Monte Horquera ?

No hemos hecho recuento. Entre los reconocimientos más importantes, además del último que ha llegado de Nueva York, están los de los festivales independientes de Suecia, el de Liverpool Indie, a cuya ceremonia iremos en abril, el Bharatha Desam International Film Festival de Bombay y en Amsterdam, el festival de Cinematografía Europea. Detrás de esos reconocimientos, está el trabajo de la productora, Emilia Sánchez, que los está moviendo por todo el mundo. Todo esto nos ha pillado un poco por sorpresa y esperamos que sea un espaldarazo para seguir trabajando en otros proyectos. Yo no esperaba tanta repercusión, aunque para mí el premio más grande sería que pasen cincuenta años y el documental siga vigente y se siga viendo.

‘Monte Horquera’ narra la historia de los roceros, que fueron el germen del nacimiento de Nueva Carteya, fundada en 1821. ¿Qué quería destacar en la película?

El documental tiene mucha antropología y mucha arqueología y en él se superponen distintos planos. Se habla de inmigración, de lucha y de identidad, desde un punto de vista onírico, con una vuelta al pasado, y otro real. El cine actual necesita más poesía y, de algún modo, hemos intentado que estuviera presente, que el guion textual y visual tuviera un trasfondo poético. Hay un trabajo de equipo detrás muy importante, con Culturmedia, y con el director de fotografía, Giulio Pedretti, que vienen del mundo del cine documental. También hemos recuperado mucho material de archivo de Nueva Carteya, de la Filmoteca y de un pintor de Tarrasa, Floreal Soriguera, que tenía imágenes de los 70 y 80.

¿En qué momento se le encendió la bombilla y vio que en Nueva Carteya había un documental?

A mí me conocían en la zona por mi investigación sobre la fotografía del miliciano de Robert Capa y me llamaron del Ayuntamiento para organizar alguna actividad para el bicentenario de la fundación del municipio. Cuando llegué allí y conocí la historia de los roceros, supe que aquello tenía una película porque no todos los pueblos tienen detrás una historia tan dura y tan hermosa. Mi intención era mostrar la esencia de Nueva Carteya y esa característica emigrante de sus gentes, que es algo que define al pueblo. Para mí, este es un pueblo diferente, con mucha historia detrás, pese a tener solo 200 años. Además, creo que Monte Horquera es una historia muy local con un punto universal y por eso está llegando a un público tan diverso.

¿Qué cree que hace tan distinto a este pueblo?

La historia de los roceros. Monte Horquera es un conjunto montañoso formado por siete colinas, igual que Roma, que estaban en manos del Ayuntamiento de Baena hasta que gente menesterosa de la comarca, de Luque, Baena, Cabra, Espejo, Castro, Priego... se echó al monte para explotarlo ellos mismos y salir adelante. Este hecho se remonta al siglo XVII. Cuando Baena se da cuenta de que le están quitando sus montes, que en la localidad consideraban un tesoro, como reflejan los textos antiguos, se produce un conflicto que obliga a la Diputación a mediar y, viendo que ya no era posible echar a los roceros, se constituye Nueva Carteya. No solo se dedicaban al carbón sino que van limpiando el bosque mediterráneo, a rozarlo, de ahí su nombre, y además montan sus chozas y cultivan la tierra. Ese origen ha marcado a los carteyanos, un pueblo con un perfil nómada, emigrante, muy particular, que se ve en los años 80 cuando autocares enteros partían a Francia para la vendimia. Hicimos muchas entrevistas a gente mayor y vimos que eran personas de origen humilde y luchadora, algunos proscritos incluso. Ese fondo sigue existiendo. El protagonista de la película, que ya ha fallecido, emigró a Tarrasa, donde fundaron un barrio los carteyanos, cuyos descendientes siguen allí hoy en día. De hecho, Tarrasa sale en el documental, con dos cartas que escribí después de hablar con muchos de ellos.

En alguna ocasión, ha dicho que ‘Monte Horquera’ tiene una parte autobiográfica. ¿Dónde está su huella más personal?

Esta es una historia narrada en primera persona en la que tuve libertad total para contar lo que yo quería y a mi manera.

Este es su segundo documental. ¿Ha encontrado en el cine una herramienta útil para divulgar sus hallazgos?

Totalmente. El cine me ha dado en diez meses lo que no me ha dado la escritura en cuarenta años. El cine documental me parece un instrumento maravilloso. La gente no lee un libro tan fácilmente como ve una película y eso abre un horizonte nuevo que te permite llegar a mucha más gente y de un modo muy cercano. Y eso que éste ha sido un documental de bajo presupuesto. Trabajar con un equipo es algo muy enriquecedor, igual que la dirección, que es una tarea multidisciplinar con la que he aprendido muchísimo.

¿Dónde se va a estrenar la película en Córdoba?

Hicimos un preestreno en la Universidad y nuestra intención es presentarlo en la Filmoteca, que ha colaborado con el proyecto.

¿Hay algún proyecto nuevo sobre la mesa?

Hay dos, aunque de momento puedo hablar de uno de ellos, que está centrado en el vínculo entre Al Andalus y el norte de África.

Como arqueólogo, está trabajando en la puerta piscatoria de Córdoba, de origen romano. ¿Cómo va la investigación?

De momento, estamos en la restauración y puesta en valor del edificio, ubicado en la calle Cardenal González. Las conclusiones se presentarán seguramente el año que viene.