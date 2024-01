El actor Sergio Peris-Mencheta (Madrid, 1975) ha anunciado a través de sus redes sociales que tiene cáncer. En el mismo comunicado, el también director y productor ha compartido que está sometido a un tratamiento de quimioterapia al que seguirá un trasplante de médula.

El intérprete madrileño ha querido compartir la noticia con sus seguidores con una emotiva publicación en la que repasa los aspectos más personales de su vida para recordar lo afortunado que ha sido hasta la fecha. “Siempre me han tocado las cosas buenas de la vida. Y siempre me he sentido un poco culpable por ello, la verdad”, comienza su escrito, en el que también admite su miedo ante la enfermedad. “En este último sorteo no me han salido los números de siempre”, señala. “Me siento más vulnerable, aterrorizado y pequeñito que nunca, y valorando desde hace ya unos meses cada uno de mis pasos sobre la tierra”, continúa en la publicación de Instagram, para concluir: “Sé que en esta partida yo no decido del todo. Sé que la vida manda, y que hay una parte donde me toca confiar y dejarme llevar. Pero llevo los bolsillos cargados de dados, y los estrujo a cada rato. Y es que siempre he sido muy de seises”.

Rostro familiar y profesional polifacético

El actor se convirtió en un rostro popular siendo muy joven gracias a su papel de Dani Daroa Lavín en la serie juvenil Al salir de clase’, que cosechó un gran éxito y legiones de fans a finales de los años noventa del siglo pasado. Desde entonces ha compaginado papeles de la pequeña y en la gran pantalla, tanto en producciones nacionales como internacionales.

Debutó en el cine en el año 2000 con Jara, junto a Fele Martínez y Elsa Pataky, y trabajó con José Luis Garci en dos ocasiones con Tiovivo c-.1950 (2004) y Luz de Domingo (2007). Su consagración en el cine llegó en 2006 con la película Los Borgia, y producciones internacionales como Resident Evil: Afterlife y Love Ranch.

No obstante, una de las facetas profesionales que más éxitos le ha procurado es su labor como productor, director y adaptador teatral, con ocho obras de teatro dirigidas. Su última obra teatral, Una noche sin luna, protagonizada por Juan Diego Botto, recibió el premio Max a la mejor obra de teatro, mejor director y mejor protagonista en 2022.