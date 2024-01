«Con el violín flamenco me tiré a la piscina, pero valió la pena el riesgo»

Seguir disfrutando de lo que hace con la ilusión del primer día continúa siendo el objetivo del violinista cordobés Paco Montalvo, al que la crítica califica como un músico deslumbrante. El creador y máximo exponente del violín flamenco se enfrenta este 2024 a una importante gira que comenzará el día 20 en Milán y con la que pisará grandes escenarios como la sala principal del Teatro Real, el Teatro Cervantes de Málaga o el Cartuja Center de Sevilla, pero si hay alguna actuación con la que verdaderamente está ilusionado este joven artista es con la que ofrecerá el 8 de junio en el Teatro de la Axerquía de Córdoba ante sus paisanos.

Comienza un año que lo llevará a grandes escenarios y con numerosas fechas cerradas. ¿Cómo afronta esta nueva gira?

Lo afronto con mucha ilusión y muchas ganas. Terminamos un año 2023 increíble y este 2024 pinta aún mejor, lo que parecía imposible. Después de un par de conciertos en Madrid como invitado, viajamos este jueves a Milán, que es donde dará comienzo la gira.

¿Por qué Milán para empezar?

No he elegido yo la fecha, pero la agenda se ha dado así y me parece fantástico empezar de forma internacional en Italia. Es muy buen inicio de gira y, además, es la primera vez que actúo allí.

¿Cómo ha enfocado este espectáculo? ¿Qué ofrece a los espectadores?

Esta vez he querido llamarlo Grandes Clásicos 2.0 y con ello quiero que la gente entienda que lo que hago no es música clásica, pero que no me olvido de ella en el sentido de que sigo cogiendo grandes obras maestras de la música clásica y las llevo a mi terreno, el violín flamenco. También hay obras populares flamencas y composiciones propias, y he querido meter un tango y un bolero. El espectáculo es muy rico, culturalmente hablando, de diferentes estilos, y todo llevado por ese alma flamenca que tiene el violín cuando canta. Por supuesto, todo ello con el acompañamiento de músicos habitual al que ya está acostumbrado el público.

¿Le impone especialmente alguno de los escenarios que va a pisar en esta gira?

Imponerme, no. Llevo toda la vida dando conciertos en lugares importantes, pero me pone la piel de gallina pensar en los conciertos de Milán, porque es el comienzo; el del Teatro Real porque debutaré en la sala principal, y el tercero que tengo en mi corazón es Córdoba. Han pasado siete años desde que actué la última vez y lo estoy deseando.

Hablan de usted como un músico deslumbrante. ¿Qué siente ante estas críticas?

La verdad es que me ruboriza un poco porque yo sería incapaz de decir algo así de mí mismo. Que lo digan de mí, lógicamente, me hace feliz, pero a mis 31 años creo que me queda mucho por hacer. Mi objetivo no ha cambiado desde que empecé, y es seguir disfrutando de lo que hago y por eso sigo teniendo la ilusión de la primera vez cada que comenzamos un nuevo año y nueva gira. Es un tipo de vida que también cansa, no es fácil estar todo el tiempo de aquí para allá, o innovar continuamente para no defraudar, pero yo olvido todo eso rápidamente porque tengo ilusión. Me hace tan feliz vivir lo que estoy viviendo que no quiero que se acabe. Y eso es lo que espero del futuro, seguir conquistando grandes teatros o auditorios del mundo y disfrutando de ello.

Asegura que su aventura con el violín empezó como un juego. ¿Qué siente ahora al echar la vista atrás?

Mucha alegría de haber tenido la suerte de empezar muy pequeño a jugar con el violín y que este instrumento y la música me hayan dado tantas experiencias maravillosas. Viajes, conocer a gente muy especial... Si no me hubiera topado en mi camino con el violín, posiblemente no habría tenido este tipo de vida.

Un día se empeñó en hacer del violín el centro de un cuadro flamenco. Supongo que muchos se llevaron las manos a la cabeza, pero valió la pena el riesgo ¿no?

Totalmente. Ahí me tiré a la piscina, sobre todo porque yo venía de una carrera clásica, y hacer esa propuesta era arriesgado. Pero lo volvería hacer, sin duda. A veces pienso que debería haberlo hecho antes.

Siempre ha recibido el apoyo del mundo flamenco, lo que no parecía fácil.

Lo que ha llegado a mis oídos siempre han sido buenas críticas. Estoy muy feliz de que haya gustado esta innovación dentro del flamenco y que haya tenido aceptación. He recibido premios de peñas flamencas y he actuado en festivales como el de La Unión, donde tuve el honor de ser el primer violinista invitado.

De los distintos palos flamencos, ¿hay alguno que le resulte más complicado de interpretar al violín? ¿Tiene preferencia por alguno?

Hay tres palos que me gustan especialmente: la bulería, que se presta a hacer muchas cosas a nivel musical y técnico; la rumba, porque es muy alegre, tiene ese ritmo que engancha, y los tangos, unas rumbas más lentas de las que también disfruto.

¿Siente mayor responsabilidad cuando toca en Córdoba para sus paisanos?

Después de tantos años sin tocar en Córdoba, lo que me nace del corazón es alegría, no siento responsabilidad, sino emoción porque llegue ese día y sé que lo voy a disfrutar un montón, lo que espero que también sienta el público. He preparado una gran fiesta.

¿Hasta dónde quiere llegar con la innovación? ¿Ha pensado en otras músicas además de la clásica o el flamenco?

Todo lo que estoy haciendo dentro de la clásica y el flamenco lo llevo a mi terreno y sigo ahondando en ese camino. En algún momento he pensado en hacer algo diferente con otro tipo de música y sonido, tengo algo en mente pero hasta ahora no he dado el paso y no sé si lo haré en el futuro.

¿Tiene algún ritual antes de cada actuación?

Algunas cosillas tengo. Lo más importante es la tranquilidad, necesito un rato en el camerino, tumbarme cinco minutos antes porque me ayuda a concentrarme antes de salir al escenario. A nivel de vestuario, soy muy maniático con la comodidad, pero a partir del 2013 los trajes de Silbón son fantásticos. Antes, era una pelea constante.