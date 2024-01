El Coro Ziryab ha cumplido 30 años el pasado 2023 y quiere celebrarlo con un concierto muy especial titulado ZirJazz Choir Project, propuesta que ofrece este sábado en el escenario del Teatro Góngora y es una singular combinación de gran coro e instrumentistas, bajo la dirección musical de Carlos Castiñeira.

Fiel a dos de los rasgos que siempre ha caracterizado a esta agrupación vocal desde su fundación en 1993, la versatilidad y la originalidad en la elección de su proyectos, el Coro Ziryab presenta ante el público en esta ocasión un espectáculo nuevo e innovador: un acercamiento original al repertorio jazzístico que fusiona la formación tradicional del jazz clásico --el cuarteto formado por batería, piano, saxo y contrabajo- con la presencia en escena de un gran coro interpretando conocidos estándares y otras piezas en arreglos corales polifónicos de tres, cuatro, seis y hasta ocho voces.

Para la realización de este concierto el coro cuenta”con uno de los músicos de jazz mas interesantes del panorama nacional”, señala, el pianista y compositor cordobés Ángel Andrés Muñoz, que será el encargado de liderar el cuarteto en el que le acompañan músicos especializados en jazz y con una reconocida trayectoria: Javier Delgado (contrabajo), Nacho Megina (batería) y Javier Ortí (saxofón). La relación de intérpretes incluye también a Viku Alcántara, que presta su colaboración vocal en un tema.

Incursión en el jazz

La incursión en el campo del jazz coral supone una novedad en el recorrido del Coro Ziryab, que se ha adentrado con éxito en anteriores ocasiones en otras músicas como el rock, el soul o los clásicos de Broadway, pero no así en este gran género que constituye, destacan, “uno de los tesoros culturales y señas de identidad de la música popular del siglo XX”.

En el programa tienen cabida temas tan imprescindibles y conocidos como All the things you are, Black Orpheus, My funny Valentine, Smile, Autumn leaves, Fly me to the moon, I´ll be seeing you, Unforgettable, Blue Moon o A night in Tunisia.

En los últimos años de estas tres décadas de vida, la intensa actividad del Coro Ziryab se ha enmarcado sobre todo en distintos géneros de la música clásica sinfónico-coral con grandes proyectos estrenados en Córdoba, como es el caso de La Pasión según San Mateo, de Bach; El Mesías y Anthems de Haendel, Gloria de Vivaldi, Carmina Burana de Orff, la Novena Sinfonía de Beethoven o el Oratorio de Navidad completo de Bach. Han tenido cabida también en sus actuaciones recientes proyectos líricos como La flauta Mágica de Mozart y varias zarzuelas reestrenadas por la Orquesta de Córdoba, como es el caso de El Patio de los Naranjos, La leyenda mora o La Chiquita Piconera.