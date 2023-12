Apurando las horas para encontrarse con el público. El actor cordobés Fernando Tejero, junto a Dani Muriel y Mabel del Pozo levantarán este viernes el telón del Gran Teatro de Córdoba para el estreno absoluto de la primera función que se realiza en España de Camino al zoo, un texto conjunto dividido en dos actos, que aúna las dos obras escritas por Edward Albee con los mismos personajes. Dirigidos por Juan Carlos Rubio y con el texto adaptado por Bernabé Rico, todo el elenco está ya en la ciudad para preparar el ensayo general previo al estreno y esta mañana se han reunido con los medios para contar sus impresiones sobre la obra.

"Como ir al psicólogo cada día"

Fernando Tejero, protagonista de la obra y gancho indiscutible de espectadores, con doble atracción en Córdoba, donde se vendieron todas las entradas nada más ponerse a la venta, ha explicado las dificultades que ha sentido para meterse en los zapatos de Peter, su personaje, que le ha removido por dentro y le ha servido de algún modo para hacer terapia sobre sus propios fantasmas. "Para mí esta obra ha sido como ir al psicólogo cada día, cuando ensayo me pregunto ¡hostia puta, pero qué hago yo aquí, y es que ir al psicólogo cada día es una putada", ha asegurado, "cuesta mucho enfrentarte a tus miedos y esta obra tiene mucho traspaso de mi vida, hay momentos como el monólogo de Dani y el perro que me destrozan porque lo que cuenta lo he vivido yo en mis carnes".

Según Tejero, que ha dicho alto y claro que para él "volver al teatro es siempre un orgasmo", Peter le ha enfrentado a un "proceso duro porque me ha enfrentado a situaciones de incomunicación, de soledad, de reflexión sobre lo importante y lo difíciles que son a veces las relaciones humanas", algo que ha asumido como parte del trabajo, ya que "el teatro está para contar cosas que no dejen indiferente a nadie y esta obra tiene eso, y ojalá que los espectadores que vengan a vernos se dejen tocar y entren en la función".

Para el actor cordobés, "los tres personajes están fatal del casco". Jerry, el que interpreta Dani Muriel, es el que se encarga de abrir los ojos a Peter "hablándole de la tristeza del mundo, de cómo a veces amamos mal porque es la única forma que conocemos, del aislamiento... pero dejando al final un halo de esperanza", ha explicado el actor que da vida a al personaje, para quien "los textos de Camino del zoo son muy profundos y tienen muchas capas diferentes".

"El teatro debe ser el espejo donde mirarnos"

Anne, interpretada por Mabel del Pozo, completa el triángulo mostrando el pozo vacío al que se enfrenta en su relación con Peter en una especie de precuela titulada Homelife escrita por el autor 50 años después que Historia del zoo en la que completa al personaje principal. "Hay mucha influencia del teatro del absurdo", ha asegurado, antes de valorar la necesidad de apostar por obras de gran calado como esta "porque el teatro debe ser el espejo donde mirarnos, el lugar donde mirarse y sentir la catarsis sobre los problemas de la sociedad". En esta línea, Fernando Tejero ha asegurado que "funciones como estas son muy importantes para mover conciencias y para hablar de cosas como lo importante que es el amor y cómo está fallando en este momento y de que esa falta de amor está detrás de las guerras y de la falta de empatía con el otro".

Tejero, a diferencia de otros artistas de Córdoba, como Vicente Amigo, que siempre dice que actuar en Córdoba le paraliza de algún modo por la presión que siente, asegura que presentarse ante la gente de su tierra le provoca unos nervios que son una mezcla de ilusión y responsabilidad, "un estímulo, como cuando te enamoras y tienes mariposas en el estómago".

Todos han coincidido en destacar la oportunidad de la obra y el peso de Juan Carlos Rubio, que no ha podido asistir, como director de este montaje en un momento de total vigencia, pese que se escribió a finales de los años cincuenta del año pasado. Según Bernabé Rico, "estaba escrito que tuviéramos que estrenar la obra en Córdoba porque Historia del zoo fue un texto muy presente en la escuela de Cristina Rota, donde Fernando Tejero y yo nos formamos y además el texto final se gestó aquí entre Juan Carlos Rubio y yo, que terminamos de escribir la obra en un bar de la ciudad". Productor y coautor de la obra, ha destacado que Camino del zoo "tiene todo lo que me gusta contar con una obra, mucho calado, comedia y un tema como la necesidad de comunicar".

Aunque de momento, solo se ha programado una función en el Gran Teatro, no descartan volver a Córdoba como cierre de la gira que comenzarán después de Navidad y que, de momento, los llevará a Málaga, Zaragoza y próximamente a Madrid.