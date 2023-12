La Junta de Andalucía ha confirmado el cese inmediato de la directora del Museo Arqueológico de Córdoba, María Dolores Baena, tras más de dos décadas ocupando este puesto. Según las fuentes consultadas, esta medida forma parte de "un proceso de renovación de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte con el objetivo de implantar nuevos modelos de gestión". El objetivo del cambio es incorporar "perspectivas más frescas capaces de abrir la puerta a la innovación y la modernización" de este espacio museístico.

En este momento, se está elaborando el documento que definirá el perfil del que deberá ser el nuevo director o directora del museo, que no se espera que se publique antes de 40 o 50 días. Será entonces cuando se defina las características específicas que la Junta está buscando. En todo caso, adelantan que será un funcionario del cuerpo A12 con opción museística, tres años de experiencia en el sector como mínimo, que sea licenciado en Geografía e Historia y cuente además con experiencia en conservación de museos.

Sin sustituto temporal

María Dolores Baena ha abandonado hoy mismo el puesto tras el cese sin que se haya nombrado a ningún sustituto temporal, por lo que serán los trabajadores del museo los que deberán asumir las funciones que quedan desiertas hasta la nueva incorporación para que el espacio pueda continuar abierto con normalidad hasta que concluya el proceso.

Baena: "No lo esperaba y no entiendo este cese"

La ya exdirectora del museo, María Dolores baena, ha confirmado a este periódico que no ha sido hasta esta misma mañana cuando se le ha pedido que saliera de una reunión para informarle de su cese y pedirle que "cogiera mis cosas y me fuera a mi casa". Según Baena, ha sido "un cese fulminante que no me esperaba y que no entiendo", más allá de que "llevo un año con mucha presión, quitándome personal del museo y sin poder desarrollar lo mío". También ha aludido a "las dos demandas judiciales que tengo pendientes de resolución contra el delegado de Cultura". Respecto al ambiente con el resto de trabajadores, ha asegurado que cuenta con "el apoyo absoluto de todos mis compañeros".

Funcionaria de la Junta de Andalucía, en este momento, "no tengo puesto adonde ir y el museo se queda sin nadie, algo que normalmente se prevé cuando se produce un cese, por lo que ahora me quedaré en mi casa cobrando hasta que me digan dónde tengo que ir".

Respecto a la explicación de la Consejería de la incorporación de modelos de gestión más modernos, ha asegurado que "no existe nada parecido", ya que "para modelo avanzado está el nuestro como demuestra que hayamos multiplicado las visitas, pasando de 18.000 a más de 300.000 en los 21 años que llevo al frente del museo, y explica la proyección internacional actual".