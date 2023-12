La Red Andaluza de Teatros Públicos visitará esta semana los municipios cordobeses de Lucena y Añora con espectáculos de teatro y circo. Esta iniciativa de la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte programa propuestas de artes escénicas en el territorio andaluz, en colaboración con los municipios adheridos.

El circuito para esta semana llevará a la compañía de David Cebrián, con su espectáculo W.C, al municipio de Lucena, el viernes 22 de diciembre a las 18.00 horas. Esta producción cuenta la historia de un hombre de 48 años que consigue el sueño de su vida: comprarse una vivienda e independizarse.‘W.C’, es una comedia no escatológica de un solo acto para wáter closet y clown, donde poder fisgonear, curiosear y cotillear a un señor que encuentra su independencia y se emancipa en un lugar adecuado a sus posibilidades. Las dificultades que presenta este lugar, la resignación y las reacciones del personaje a esta desesperante situación, ofrecerán al espectador una comedia absurda e hilarante. Una obra sin palabras, con imágenes reconociblemente imposibles y elementos sorpresivos y absurdos para todos los públicos.

'La lámpara maravillosa', en Añora

Y también el día 22, en el Teatro Casa Cultura de Añora, a las 20.00 horas, se podrá ver La Lámpara Maravillosa, de la compañía Festuc Teatre. Un espectáculo de títeres y actores, que habla de los deseos, de la aceptación y del amor, capaz de sobrepasar las dificultades que nos presenta la vida.

La Lámpara Maravillosa plantea al espectador las preguntas: ¿Alguna vez habéis soñado en encontrar una lámpara maravillosa con un genio dentro capaz de conceder tres deseos? ¿Habéis pensado qué deseos pediríais? La siguiente historia trata de una niña y la voluntad de cumplir su único deseo: que su madre se cure de la enfermedad que sufre. Un deseo que no se puede cumplir, ya que el genio solo puede conceder deseos a la persona que ha encontrado la lámpara. El genio maravilloso es capaz de conceder riqueza, belleza, poder o fama. No obstante, se encuentra con una niña que no anhela ninguna de estas cosas y es así como su historia hace cuestionar si realmente la lámpara sirve para algo.

La Red Andaluza de Teatros Públicos es un programa realizado en colaboración entre la Consejería de Turismo, Cultura y Deporte y aquellos municipios andaluces que anualmente se adhieren al mismo. Está presente en las ocho provincias andaluzas y tiene como objetivo fundamental llevar espectáculos de teatro, circo, música y danza a los espacios escénicos de los municipios, facilitando el acceso de la población a las artes escénicas y contribuyendo al desarrollo del tejido empresarial andaluz del sector cultural.