Ana Ropa es licenciada en Comunicación Audiovisual, actriz y formadora escénica y será una de las expertas que esta tarde participen el Foro sobre Igualdad de Género que se celebra este martes en el Centro de Creación Contemporánea C3A de Córdoba organizado por el Instituto Andaluz de las Artes Escénicas y la Música. Desde hace varios años, imparte un taller que está creando adeptos dirigido a mujeres y hombres empresarios que quieren mostrarse y hablar con soltura a su potencial audiencia, ya sea de forma presencial o a través de las redes y otros formatos digitales. "Hacerlo no tiene que ser un calvario, al contrario, debe ser divertido".

El foro que se celebra estos días en Córdoba aborda las desigualdades de género que existen en el ámbito de las artes escénicas. ¿Alguna vez se ha visto discriminada por el hecho de ser mujer? ¿En qué sentido?

Mentiría si dijera que no. ¡En todos lados cuecen habas! En las artes, que aparentemente es un sector más abierto, no nos engañemos, también hay desigualdad. En la dirección de espectáculos o la creación misma, la mujer ha estado en segundo plano o ni estado, y eso que somos más en número. Poco a poco esto va cambiando, y hace que las historias también se abran a puntos de vista más amplios y con mayor presencia de personajes femeninos. Como mujer y cómica, he sentido que no solo tenía que hacerlo, tenía que demostrarlo, es una sensación sutil, nadie te dice "oh, cómo vas a hacer reír o dirigir?!", pero está en el aire siempre esa sensación. O directamente no está porque eligieron a un compañero.

Usted es actriz, formadora y experta en comunicación. ¿Son más palpables las diferencias de trato en el mundo de la interpretación que en el resto de sus facetas profesionales?

No lo creo, al menos yo no las siento así. Este es un tema transversal que toca a todos en todos lados.

Esta tarde presenta en el C3A 'Comunica sin vergüenza'. ¿De qué va su taller y a quién va dirigido?

Es un taller enfocado en la Comunicación para Hablar en Público. Esa que tanto freno provoca y tan poco se entrena. Saber comunicar hace que crezcan infinitamente tus oportunidades.

¿Tenemos vergüenza a expresarnos en público?

Mucho. Principalmente, porque tenemos pocos o casi ningún conocimiento al respecto. Y desde ahí se activan los miedos y el sentido al ridículo, cuando eso sucede es un síntoma claro de qué el enfoque abordado es erróneo.

¿Hay también diferencias de género?

Por supuesto. Las mujeres llevamos siglos cargando con consignas del tipo "calladita estás más guapa". Históricamente, no hemos tenido ni voz ni voto, y este hecho no facilita la tarea de exponerse ante el público. ¡Es otra cota a alcanzar!

¿Cuáles son algunas de las claves que hay que tener en cuenta para comunicar al público de forma profesional?

Yo siempre digo a las personas que vienen a mis talleres que nadie puede hablar de sus proyectos o negocios mejor que ellos y que para conectar con el público no basta con soltarle el rollo, hay que impactar y emocionar. Las herramientas escénicas (desinhibición, capacidad de juego, control vocal, corporal y emocional, expresividad) son fundamentales para la comunicación verbal y no verbal, y todo eso se aprende.

¿A la hora de crear una propuesta escénica se plantea incorporar la perspectiva de género?

Directamente no. Indirectamente, como mujer, si creo una historia, tendrá esa perspectiva porque la mirada, el sentir y el devenir viene desde lo que se es, se piensa y se vive.

Veo en el foro que todas las ponentes son mujeres, ¿esto de la igualdad no interesa a los hombres del sector?

Por supuesto los hombres están invitados a participar, la igualdad es con ellos, no aparte o además, de hecho una de las charlas la da un hombre. Pero si no se fuerza a un plantel de ponentes mujeres, ¿cree que se hubiera dado así? (Ni respondo, es una pregunta retórica).