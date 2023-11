La Caja Negra del Centro de Creación Contemporánea de Andalucía estrena este viernes 1 de diciembre, a las 20.30 horas, y con entrada libre hasta completar aforo, Recreo, un espectáculo de danza contemporánea site-specific ideado por el coreógrafo y bailarín cordobés Antonio Ruz. Para Ruz, “la danza no debe limitarse a un espacio escénico convencional, sino que debe dialogar con la arquitectura y la energía de otros lugares permitiendo así que otros públicos la descubran y accedan a ella”. La interacción con los elementos arquitectónicos, la luz y el sonido, alteran la percepción de un lugar aún no habitado por el movimiento. En contraste o en sintonía con ese espacio no convencional, se recrean nuevos universos y se exploran posibilidades de diálogo entre cuerpo y espacio, individuo y grupo, tradición y modernidad, ofreciendo un espectáculo irrepetible.

Desde la concepción original, Recreo ha ido transformándose hasta convertirse en una serie de piezas que dan continuidad a esta idea de trascender los límites habituales, ofreciendo cada vez nuevas posibilidades creativas. Con alumnos del Conservatorio de Danza Luz, sonido, espacio y movimiento son los ejes conceptuales de esta propuesta versátil, adaptable y atractiva a un público diverso, donde brilla la interpretación y colaboración coreográfica de José Alarcón, Carmen Fumero, Manuel Martín y Alicia Narejos. En Recreo participarán también alumnos de sexto curso de Danza Contemporánea del Conservatorio Profesional de Danza Luis del Río de Córdoba. Coreógrafo y bailarín independiente, Antonio Ruz (Córdoba, 1976) es, en la actualidad, y desde hace años, uno de los creadores más destacados de la danza en nuestro país, Premio Nacional de Danza y Premio Ojo Crítico, entre otros importantes reconocimientos. Su discurso, desarrollado al frente de su propia compañía fundada en 2009, o con interesantes colaboraciones para reputadas agrupaciones nacionales e internacionales, como la alemana Sasha Waltz & Guests, se sustenta en un acentuado interés por el carácter más abierto de la danza, tanto en su proceso formativo como en las alianzas y experiencias que integran su galardonada carrera artística.