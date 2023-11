Mar Rodríguez Vacas repasa dos siglos de historia a través de la danza

La periodista y escritora Mar Rodríguez Vacas se adentra en la historia de los dos últimos siglos a través del mundo de la danza de la mano de su última publicación, Esto no estaba en mi libro de ballet clásico, entrando a formar parte de esta singular colección de la editorial Almuzara, en la que han participado hasta ahora importantes autores.

Tras su primera novela, El olivo de los Claudio, el sello cordobés apuesta de nuevo por esta autora, para la que el ballet ha formado parte de su vida. «Fui bailarina y eso eS algo que se queda para siempre tanto físicamente, aunque yo ahora no pueda hacer determinadas piruetas, como emocionalmente», ha señalado Rodríguez, que destaca de la danza «el sentido de familia, lo que te dan pocas disciplinas artísticas» y aseguró que se sigue sorprendiendo así misma bailando en cualquier lugar.

"Ser bailarina es algo que se queda siempre en ti"

En este libro, el lector descubrirá curiosidades sobre el mundo del ballet que no están en los manuales habituales, ya que Rodríguez se adentra en el anecdotario de compositores, bailarines, músicos, coreógrafos, libretistas o teatros, y de ahí salen «desde amoríos hasta intentos de suicidios, cosas que los libros de ballet no recogen porque no se puede llegar a todo», ha explicado la autora, que ha presentado este lunes esta nueva obra en el Círculo de la Amistad junto a Tania Ramírez, hija de Maruja Caracuel, su maestra de baile, y Rebeca Rueda, editora de Almuzara, durante un acto que ilustró el piano de Alberto de Paz.

Anécdotas

Entre las anécdotas, Rodríguez Vacas cuenta en esta obra el paso por España del bailarín y coreógrafo francés Marius Petipa, de donde tuvo que salir huyendo para no volver jamás. «Sus montajes tenían mucho público porque bailaba como una francesa y terminado el espectáculo con un beso en los labios a una bailarina, una transgresión que atraía espectadores, pero que no gustó a las autoridades», ha relatado la autora, que también responde en este libro a preguntas como ¿quedó contento Tchaikovsky con la partitura de El lago de los cisnes? ¿Influyeron las continuas infidelidades del marido de la bailarina Margot Fonteyn con el hecho de que ella no se bajara de los escenarios hasta los sesenta años? ¿Qué relación guarda Picasso con el ballet?, o ¿Cómo acabó un bailaor de flamenco autodidacta enrolado en los Ballets Rusos y encerrado de por vida en un manicomio británico?

Y para responder a todas estas curiosidades, la autora ha acudido a estudios científicos, artículo de prensa o tesis doctorales. Por último, Mar Rodríguez Vacas ha hecho hincapié en que este libro puede interesar a cualquier persona, «le guste o no el ballet», ya que «he intentado hacer atractivo este libro para todo el mundo, sobre todo para aquellos que se sientan atraídos por la historia porque, aunque el trasfondo de toda la obra es el ballet clásico, estoy hablando de una época, de periodos de guerra, de cortes reales y de la vida de grandes compositores y coreógrafos».