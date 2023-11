La gala de los Grammy Latinos celebrada el pasado jueves en Sevilla, sigue dando de qué hablar. Y es que, recientemente usuarios de redes sociales han rescatado unas declaraciones del cantante cordobés Antonio José en la alfombra roja, donde se pronuncia sobre la posibilidad de hacer reguetón .

Antonio José en los Grammy

El cantante de Palma del Río fue uno de los muchos artistas que, si bien no estuvieron nominados a ningún premio, acudieron a la gala de los Grammy en Sevilla como invitados. En declaraciones a la prensa, aseguró estar "muy contento" de que la gala se celebrara en Andalucía, en la que definió como "una noche mágica y bonita". Por otro lado, el artista apareció en público por primera vez con su nueva pareja, la cantante y modelo argentina Belén Palaver, con la que posó en la previa a los Grammy.

¿Haría Antonio José reguetón?

En declaraciones a la prensa en la mencionada previa de los Grammy, le preguntaron al palmeño sobre su opinión sobre el reguetón, aseguró que "no es que no me guste, sino lo que me gusta es un reguetón con letras que dicen algo, que haya pluma y sentimiento, que no sea una caja vacía". Ante esta afirmación, la periodista de Playz le planteaba que, en caso de que un artista de este género le propusiera hacer un tema conjunto, qué respondería, Antonio José se mostró tajante respondiendo que "por supuesto que sí, estoy abierto siempre a todo, me encanta aprender de otros compañeros (...) pero lo que busco es que siempre haya un mensaje en la canción".

El vídeo ha despertado un intenso debate en redes sociales entre quienes dan la razón al artista y alaban "su categoría y clase para responder" mientras que otros señalan que es "demasiado intenso". No han faltado las sugerencias de colaboraciones, Quevedo o Maka han sido algunos de los nombres más repetidos.