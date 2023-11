El vigésimoprimer Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba llega a su fin mañana sábado con un concierto de Javier Perianes, el principal pianista español del momento, en la Mezquita-Catedral (19.00, entrada libre hasta completar el aforo). El onubense ofrecerá un programa integrado por obras de Manuel de Falla (Homenaje «Le tombeau de Claude Debussy» y Fantasía Bætica), Claude Debussy (La soirée dans Grenade, de Estampes, La Puerta del Vino, de Préludes-Book II y La sérénade interrompue, de Préludes-Book I), Isaac Albéniz (El Albayzín, de la Suite Iberia) y Enrique Granados (Los requiebros, Coloquio en la reja, El fandango de candil, Quejas, o la maja y el ruiseñor, El amor y la muerte y Epílogo: Serenata del espectro, de Goyescas), en lo que supone un homenaje a Alicia de Larrocha en el centenario de su nacimiento.

Para Perianes (Nerva, 1978) se trata de una cita muy especial por la admiración que siente tanto por Rafael Orozco como por Alicia de Larrocha. Respecto al pianista cordobés, señala: “Rafael Orozco es uno de los pianistas españoles más importante de todos los tiempos. Un referente para todos y un intérprete de nivel internacional que paseó el nombre de Córdoba y España por todo el mundo. Le dirigieron las batutas más importantes, colaboró con las orquestas más prestigiosas del mundo en repetidas ocasiones y su legado discográfico habla por sí solo. En la extraordinaria biografía que escribió el también pianista Juan Miguel Moreno Calderón se explica, refleja y describe a la perfección la magnitud y dimensión real de este titán y coloso del piano que fue, es y será Rafael Orozco”. Y Alicia de Larrocha “es sin duda alguna otro referente. Hablamos de los dos pianistas españoles que han estado en el panorama internacional como verdaderos maestros del piano. Es de justicia homenajear a Alicia de Larrocha en el centenario de su nacimiento. Otra leyenda no solo del piano español, sino internacional y de todos los tiempos”.

También resulta muy estimulante para Perianes actuar en “un lugar tan icónico y especial como la Mezquita-Catedral”. “Supone todo un privilegio y un honor para mí hacer música allí. Me hace muchísima ilusión”, añade.

Respecto al programa, explica que tiene “dos partes muy claramente diferenciadas. La primera, con obras que tienen vínculos claros con la ciudad de Granada y con esa relación transfronteriza tan extraordinaria y fructífera entre España y Francia. Pocos compositores han escrito sobre España con tanto acierto e inspiración como Debussy. En la segunda parte, ese monumento musical que son las Goyescas de Granados”.

“Sigo con la misma curiosidad e ilusión que tenía cuando empecé a tocar el piano”, afirma Perianes, que ve el paisaje pianístico internacional, “parecido” a cuando él empezó su trayectoria, “con grandes talentos que siguen surgiendo y con grandes maestros de los que nunca dejamos de aprender”.

Su agenda de compromisos para el futuro más próximo está repleta: “Afortunadamente tengo proyectos muy estimulantes que me hacen especial ilusión en los próximos meses. Por nombrar solamente algunos, hablaría de la vuelta a la Orquesta Nacional con el Primero de Brahms y el maestro Afkham, presentaciones con orquesta en Toronto con Gustavo Gimeno, Montreal, Bruselas, Islandia, Filadelfia con sus respectivas orquestas, mi debut en el Concertgebouw de Ámsterdam junto a Klaus Mäkela, así como giras de recitales en solitario en Canadá y Estados Unidos y con la violista alemana Tabea Zimmermann. También se presentará en unas semanas la última grabación con Harmonia Mundi, dedicada a las Goyescas del compositor español Enrique Granados. No faltan proyectos interesantes y me hacen mucha ilusión todos y cada uno de ellos”.

Perianes ofrece habitualmente recitales en recitales en todo el mundo, con actuaciones esta temporada en Bilbao, Frankfurt, Regensburg, Festival de las Islas Canarias, San Francisco, Montreal y Vancouver. Músico de cámara natural y apasionado, colabora regularmente con la violista Tabea Zimmermann y el Cuarteto Quiroga.

A lo largo de su carrera destacan actuaciones junto a la Wiener Philharmoniker, Leipzig Gewandhausorchester y las orquestas sinfónicas de Chicago, Boston, San Francisco, Washington's National, Yomiuri Nippon y Danish National, así como las filarmónicas de Oslo, Londres, Nueva York, Los Ángeles, Orchestre de Paris, Cleveland, Orchestre Symphonique de Montréal y Philharmonia, y las orquestas de radio sueca y noruega, Mahler Chamber Orchestra y Budapest Festival Orchestra.

El artista ha desarrollado una discografía diversa que abarca desde Beethoven, Mendelssohn, Schubert, Grieg, Chopin, Debussy, Ravel y Bartók hasta Blasco de Nebra, Mompou, Falla, Granados y Turina.

Perianes recibió el Premio Nacional de Música en 2012, otorgado por el Ministerio de Cultura de España, y fue nombrado Artista del Año en los International Classical Music Awards (ICMA) en 2019.

Organizado por la Delegación de Cultura y Patrimonio Histórico del Ayuntamiento de Córdoba y dirigido por Juan Miguel Moreno Calderón, el XXI Festival de Piano Rafael Orozco de Córdoba, que arrancó el pasado 2 de noviembre, ha recibido a 15 pianistas de ocho nacionalidades.