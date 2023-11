María José Llergo, la compositora e intérprete que ha supuesto toda una renovación en el panorama flamenco, inicia mañana sábado en el Gran Teatro la gira de presentación de su segundo disco, Ultrabelleza, un trabajo que según la cordobesa defiende una manera de mirar el mundo que celebra “la diversidad y el mestizaje como lo mejor que tenemos”, además de convocar “el poder del amor y cómo puede hacer cambiar todo lo que nos rodea”. Las entradas para el concierto están agotadas desde hace semanas.

Tras dos años y medio de trabajo y muchos cortes desechados, el nuevo álbum incluye 13 temas diversos en los que las atmósferas y la mezcla electrónica cobran relevancia, junto a sonidos de violín clásico -que tocó durante años-, bases de hip hop, música rave, etcétera, todo ello engarzado por su honda y personal voz flamenca.

Ultrabelleza, que salió a la venta hace escasos días, sigue a Sanación (2020), una carta de presentación con la que consiguió provocar la admiración de numerosas personas que vieron en ella a una brillante renovadora de la música de raíz y con una singular voz, en la línea de Rosalía o Silvia Pérez Cruz. Ese primer disco fue elogiado en las principales publicaciones especializadas y se presentó por toda España además de en otros países europeos, Canadá y Estados Unidos con una extraordinaria acogida. Aquel era un homenaje al lugar de donde viene y a su abuelo Pepe, autodidacta que la enseñó a cantar. Su orgullo de clase trabajadora, no obstante, sigue intacto pese al éxito: ella siempre se reivindica como pozoalbense, del barrio de Malvinas y nieta de agricultores y ganaderos.

Vocación de cantante

María José Llergo tuvo siempre muy claro que quería estudiar canto. Tras dedicarle 10 años al violín, no quiso seguir su formación cursando una carrera universitaria. Consiguió una beca y con 20 años se fue a Barcelona a estudiar canto moderno y jazz en el conservatorio del Liceu. En 2018, con 24 años, comenzó a publicar canciones y hasta ahora. Una trayectoria donde todo lo que hace se cuenta por logros, como el Goya a la Mejor Canción Original en 2022 por Te espera el mar.

Ultrabelleza se presenta como toda una declaración de intenciones en la búsqueda de una visión artística auténtica que trascienda más allá del flamenco. El esperado álbum de la joven artista es la evolución natural de una figura dispuesta a romper moldes con un arte universal que abraza y pone en valor lo diferente. En ella, las raíces del cante flamenco permanecen en un ADN musical innegociable, pero siempre dispuesta a la renovación más sublime, sin miedo al riesgo.

Este sábado, desde el escenario del Gran Teatro de Córdoba María José Llergo ofrecerá el nuevo disco al público de su tierra en un concierto muy especial. Junto a ella estarán Julio Martín (teclados y sintetizadores) y Carlos Sosa (percusión y sámpleres).