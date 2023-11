Javier Parisi: «No soy un loco que se cree Lennon 24 horas»

El amor del músico argentino Javier Parisi por los Beatles empezó cuando tenía ocho años. A los 20 creó una banda tributo al grupo británico, comenzando una fascinación casi obsesiva por John Lennon, del que es uno de sus grandes imitadores en todo el mundo. Una alianza con el grupo sevillano Los Escarabajos, que celebra sus treinta años de homenaje a la banda de Liverpool, le trae mañana a la sala Long Rock de Córdoba.

Nació el mismo año en el que asesinaron al mítico John Lennon. ¿Cree en las casualidades?

Para mí, las casualidades no existen, creo que todo sucede por algo. No tengo explicación a eso, incluso mi madre se llama igual que la de Lennon, son cosas que se dan en la vida. Cuando me empiezan a gustar los Beatles tenía ocho años y no sabía qué sería de mi vida en el futuro.

¿Por qué le atrajo su figura y no otra del famoso cuarteto?

Su figura siempre me llamó la atención por su forma de tocar la guitarra, de cantar, además de ser el más revolucionario de todos. Le pregunté a mi hermano sobre ellos y me dijo que era el único que había muerto hasta entonces, y eso me dejó muy triste porque pensé que nunca le iba a conocer y cada vez se hizo más grande en mi.

¿Su vida ha cambiado mucho desde que es considerado el doble de John Lennon?

Lo que ha cambiado es la repercusión, antes me conocían en un lugar muy pequeño y ahora en muchas partes del mundo. Pero mi vida sigue siendo la misma y mis valores también.

¿Sigue siendo Lennon cuando baja del escenario o se quita el disfraz?

Todo termina cuando bajo del escenario y me tomo la última fotografía con el público. Los manierismos y todo lo que tiene que ver con la composición del personaje se queda en la sala de actuación. Es la manera que tengo de cuidar mi psicología y también al personaje. Fue un consejo de mi familia y amigos. No soy un loco que se cree Lennon 24 horas, es un proceso artístico en el cual yo me preparo para llevar a cabo ese personaje en una película, documental o encima de un escenario. Tengo muy clara toda esa cuestión.

"Tocar con Los Escarabajos en cierto modo es como actuar con los Beatles»

¿Cómo surgió esta alianza con Los Escarabajos?

Cuando mi manager me comentó esta posibilidad me pareció fabuloso. Además, cuando giro por el mundo toco con diferentes bandas no siempre hacen trabajos sobre los Beatles, sino que son músicos que preparan el repertorio que les pido. Pero Los Escarabajos llevan 30 años tocando las canciones del grupo y, en cierto modo, es como tocar con los Beatles. Es hermoso poder girar por Andalucía con ellos.

¿Qué canción del músico le emociona más cantar?

De las que hizo con los Beatles, In my life. En su etapa solista salir de Imagine es imposible, esa canción siempre me provoca emoción cantarla. Además de esas, (Just like) Starting over. Es un tema en el que plasma lo que él quería para su futuro.

¿Qué le diría a Mark Chapman si pudiera?

Nada bonito, pero no gastaría ni un segundo en pensar en esa persona. Mantendría la línea de pensamiento de Lennon cuando le preguntaban si estaba en contra de la guerra y él decía: ‘No estoy en contra de la guerra, estoy a favor de la paz’. Es decir, encontrar una solución ante una circunstancia negativa.

¿Cómo se imagina a Lennon si estuviera vivo?

Estaría muy activo con las cuestiones sociales. No estaría de brazos cruzados.

Hábleme del concierto que ofrecerá en Córdoba. ¿Qué va a encontrar el público?

Canciones de las distintas épocas del grupo, incluso de la etapa solista de Lennon. Es un espectáculo con mucha energía.