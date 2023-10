«Córdoba se tiene que extender culturalmente en este periodo»

José Cosano Moyano llegó a la presidencia de la Real Academia de Córdoba hace ya casi 8 años con el objetivo de divulgar la cultura en Córdoba y recuperar la sede de la calle Ambrosio de Morales. Ahora, en el que es su último inicio del curso académico de la institución, y a pocos meses de acabar su último mandato, sigue con el mismo afán. En su maleta se lleva un sinfín de logros, entre ellos, la creación de la Fundación Pro Real Academia de Córdoba.

Acaba de iniciarse el curso académico de la institución que preside, ¿cómo se ha desarrollado ese inicio y qué actividades tienen previstas para el mismo?

Como objetivo primordial, el curso arrancó como suele acontecer, porque se designa un académico numerario, casi siempre, que le corresponde por turnos hacer la lección inaugural del curso académico. En este caso ha sido Juan Miguel Moreno Calderón, doctor y catedrático de Piano del Conservatorio Superior de Música, donde desarrolló un tema realmente importante, como fueron los hitos culturales en la Córdoba de Antonio Cruz Conde. A continuación, el miércoles (11 de octubre) se inauguró la exposición de la Fundación Cajasol, que se titula Imago Trans Speculum, Autorretratos, que muestra 52 obras de académicos y no académicos. El coordinador ha querido recoger las últimas tendencias que se dan en el arte contemporáneo y abarca desde la fotografía primigenia, donde está Gillman y posteriormente están otros académico que son fotógrafos que normalmente están representando su obra. A continuación, el miércoles se celebró, sin ir más lejos, el Día Mundial de la Alimentación. Esto lo coordina normalmente María del Sol Salcedo Morilla, que es académica numeraria. Intervinieron en este día Manuel López Alejandre, académico correspondiente aquí en Córdoba; Manuel Blázquez Ruiz, también catedrático de la UCO; María del Sol Salcedo; y Rafael Jordano Salinas como académico numerario. Además, el martes 17 actuará Antonio Varo Baena, porque tenemos una sesión poética - esto es parte de la programación-, en la que interviene el poeta José María García. También vamos a tener acontecimientos importantes, como es el discurso de ingreso como numerario de Manuel Quesada Clavero, un magnífico escultor, que nos va a hablar sobre la obra de arte y su realización en barro cocido. Le responderá en nombre de la corporación Mercedes Valverde Candil, académica numeraria. A partir de ese momento ya los que intervienen son trabajos de presentación. Se ha impuesto la dinámica de que todo académico que se nombra, en la provincia o la capital, haga su trabajo de presentación. Habrá internacionales, como, por ejemplo, Andreina Bianchini, académica correspondiente en Florencia (Italia), que va a desarrollar el título ¿Patriota o diablo? ¿Cómo hablar de Maquiavelo hoy? También tenemos trabajos de presentación que nos acercan a Córdoba, como el de Manuel Morales Hortelano, académico correspondiente en Bujalance; Innovación y nuevas tecnologías en la joyería; o la entrevista en directo que va a hacer el académico Carlos Miraz, coordinada por Rosa Luque Reyes, a nuestro rector de la UCO, Manuel Torralbo. A partir de ahí entramos ya en un mes de noviembre que está cuajado de actividades, donde se van a celebrar aulas poéticas y van a tener lugar otros trabajos de presentación de académicos que no lo han hecho antes, como es, por ejemplo, Carmen Fernández Ariza, que presenta Una coda a la figura de Pedro María Heredia y Río. Tendremos también en este mes de noviembre la gala lírica y, sobre todo, vamos a tener también el Congreso Internacional sobre el Arzobispo de Santafé y Virrey de Nueva Granada, Antonio Caballero y Góngora. Van a ser unas jornadas que se van a celebrar tanto en Rabanales como en la Facultad de Filosofía y Letras.

¿Qué supone este congreso?

Realmente es un acontecimiento extraordinario, ya que es la primera vez que se aborda un congreso internacional por parte de la Real Academia y en esta línea estamos trabajando para que se incrementen las comunicaciones y el resultado sea satisfactorio. Tengo que decir que para esto se le ha pedido ayuda a las instituciones. Algunas, como son el Cabildo o el Ayuntamiento de Córdoba, ya han contestado, pero queda también por ver la cuota de organización y, sobre todo, económica que aporta la Diputación provincial y demás. En este sentido, hay otras jornadas que prácticamente van a volcarse en figuras como el poeta Manuel Álvarez Ortega, coordinadas por Manuel Gahete; ytambién una conmemoración del día de la Inmaculada. Vamos a estar durante este trimestre con trabajos en esta línea que concluirán con la exposición de Miguel Clementson Gustavo Gillman (1889-1922), el legado de un pionero de la fotografía en España.

¿Y para el segundo trimestre?

Pues tenemos trazado un segundo trimestre donde la temática es también diferente. Las intervenciones suben, sobrepasan cada año las 175 intervenciones las que hace la Academia. Podemos desarrollarlas gracias a intervenciones fijas que nos hacen cada año desde el Ayuntamiento de Córdoba o la Junta de Andalucía para que podamos desarrollar nuestra actividad.

¿Tienen fijada ya la programación de todo el curso académico?

Esta fijada para un segundo trimestre también y ya lo que nos queda por concretar es el tercero. En el segundo trimestre también celebraremos necrológicas por los académicos numerarios que han fallecido, entre otras actividades previstas.

¿Qué tipo de público asiste, fundamentalmente, a las actividades planteadas?

Normalmente las sesiones son abiertas y puede entrar todo el que quiera hasta que lleguemos al límite del aforo permitido, que son 110 personas. Nuestras sillas están a disposición del que quiera, a parte de los académicos que quieran asistir.

¿Además de las ponencias y presentaciones, tienen planteadas formaciones o seminarios?

Sí, pueden ser seminarios, encuentros... Cada académico puede hacer el proyecto que quiere en un momento determinado. Por ejemplo, todavía no está definido qué vamos a hacer en el año próximo.

Digamos que es una programación que está viva y abierta durante todo el año.

Sí, está viva, vivísima y, además, intentamos también que entren otras instituciones. Sobre todo, porque creo que la lucha por Córdoba tiene que ser, no codo a codo, quitando gente de en medio, sino al contrario. Aquí hay que sumar a todo el mundo para que la marca Córdoba sea impulsada. Estamos en un periodo, al calor de la base logística de Ejército de Tierra, en el que Córdoba se tiene que extender culturalmente y lo que estamos viendo es que se tiene que imponer que en Córdoba está habiendo lo que se llama un tsunami cultural, donde el público siempre está atento pero tiene que acercarse más a ella. La cultura es fundamental si un país quiere progresar. Uno de los objetivos que tenemos nosotros es, además de volver a nuestra sede, intentar alinearnos con periodistas jóvenes y que tengan un curriculum de excelencia. Es a lo que nos estamos abriendo porque a las mujeres hay que incorporarlas a las corporaciones.

¿Hay alguna actividad que no haya podido salir adelante y que les gustaría impulsar de cara a otros años?

Sí. Por ejemplo, este año está pendiente de salir una actividad sobre el papel de las mujeres en estudios literarios. Tenemos jornadas sobre las mujeres en las que en un momento determinado habría que trabajar para presentar allí trabajos que requieran el mínimo de cientificidad con lo que requiere una institución que tiene ya casi 214 años de existencia.

Avanzaba algo anteriormente. Además de impulsar la sede, ¿qué objetivos persigue actualmente la Real Academia de Córdoba?

Nuestro objetivo fundamental es impartir cultura. Es una corporación de derecho público y lo único que tiene es que ensimismarse con los objetivos de Ciencias, Bellas Letras, Nobles Artes, Política y Ciencias Históricas. Para eso, los objetivos son clarísimos, hacerlo asequible a la divulgación porque no se pueden estar haciendo estos trabajos y que no se divulguen. Esto va todo al boletín de la Real Academia, que ya lleva 172 números con los que van a aparecer. Por lo tanto, es un trayectoria desde el año 1922 realmente extraordinaria. Nosotros no podemos interrumpir eso porque sería una traición a los mayores, a los que nos han precedido. Por lo tanto, la excelencia y la divulgación de la cultura es nuestro objetivo. No vale solo con Córdoba capital, nosotros solemos salir a la provincia. Este año hemos estado en Nueva Carteya y de Nueva Carteya ha salido un libro. Se celebraron allí unas jornadas con motivo del bicentenario que nosotros coordinamos junto a Fernando Penco. El libro está a punto de salir. Es decir, que la historia quien quiera saberla en la provincia tiene que ir directamente al boletín.

¿Y el suyo propio como presidente cuál es?

Mi objetivo es concluir perfectamente, porque yo estoy en el último año de mi mandato, y dejar un patrimonio, como hemos hecho con las colecciones dándole un sesgo espectacular a las publicaciones y, sobre todo, atribuyéndole nombres que son queridos por nosotros. Esa es nuestra misión.

En cuanto al proyecto de la recuperación de la sede de la calle Ambrosio de Morales, ¿en qué momento se encuentra?

Actualmente, si pasas por la calle Ambrosio de Morales, verás que no están iniciadas las obras. Esa es la preocupación que yo tengo. Yo hace ya tiempo le pedí una cita al alcalde, que estuvo con nosotros en la apertura. Vamos a ver si esta cita puede cuajar. Entre otras cosas, porque esta es una labor que viene de tiempos de Miguel Castillejo Gorráiz, que se lo vendió al Ayuntamiento con la condición de que allí estuviera la Real Academia de Córdoba. Por lo tanto, es una cuestión de mecenazgo.

¿Cree que habrá culminado el proyecto antes de acabar su mandato?

No sé, yo termino en junio. Tienen que darse mucha prisa porque administrativamente esto tiene que salir a adjudicación, tiene que tener unos plazos administrativos muy dilatados; que haya una empresa constructora que quiera hacerse cargo, como están los precios... En fín, esto tiene sus dificultades. Yo no creo que esto se pueda realizar, pero lo que sí está claro es que mientras yo esté voy a estar siendo el interlocutor para que esto se pueda realizar.

¿Qué balance hace de estos dos mandatos?

Bueno, el balance yo creo que tendrían que hacerlo los académicos.

Entre otros logros, impulsó la Fundación Pro Real Academia de Córdoba.

Sí, la Fundación fue una cosa que quise hacer yo y, efectivamente, hay socios y tenemos que potenciarla en la medida de lo posible porque esta fundación nació precisamente para apoyar a la Real Academia. No tiene otro fin. Es más, te puedo decir que la fundación es, al final, la que tiene que administrar, en caso de que desaparezca la Real Academia. También tiene una serie de actividades paralelas que realiza. La fundación está viva y yo voy a intentar que tenga su propio patrimonio. La Real Academia también lo está y yo creo que el hecho de que esté viva después de tantos años es un logro.