Carrasco dispara sus flechas a los corazones cordobeses

Manuel Carrasco lo ha vuelto a hacer. Un recinto más en el que ha colgado el cartel de sold out con miles de almas compartiendo pura pasión y frenesí emocional por las canciones. Esta noche, ese recinto ha sido la plaza de toros de Los Califas, que ha vibrado con cada una de sus letras.

El tema que da nombre al último disco del cantautor y también a la gira, ha sido el encargado de dar comienzo al show. Un comienzo que se ha ido directo a la diana de las emociones y que ha puesto en pie a todo el público cordobés que llevaba tiempo esperando este día.

Le han seguido temas como Tambores De Guerra, Hay Que Vivir El Momento o Me Dijeron de Pequeño. ‘Dónde vas que tú no puedes’ le dijeron, pero él lleva tiempo demostrando que se equivocoban. No ha habido una palabra que los asistentes se hayan dejado sin corear junto al de Isla Cristina esta noche, así que sí, puede, puede traspasar cualquiera barrera con su música. Uno x uno, Y Ahora o Siendo uno mismo han seguido dando prueba de ello, temas míticos del artista que han mantenido más vivo que nunca a un público en el que se podía observar una amplia variedad de edades. Y es que el artista ha ido manteniendo a un público muy fiel durante los años pero también ha sabido ir ganándonse nuevos corazones de seguidores más jóvenes. Temas de su último disco como Que Importa, Volviste o Fue, han sonado con fuerza, haciendo temblar el suelo de Los Califas y demostrando que sigue habiendo presente para Manuel Carrasco y un largo y exitoso (aún más) futuro por delante.

Más de dos horas de concierto que en Los Califas se han vivido como un instante

Carrasco ha venido acompañado de una banda de músicos que en todo momento ha vibrado al unísono de la magia del ambiente, que se ha mantenido intacta durante las más dos horas de concierto. El artista ha estado radiante y muy contento de volver “a este rincón especial, que te mira con sus ojillos negros y te atrapa para siempre”.

Ha regalado también a su público algunos de sus temas más aclamados como Qué Bonito Es Querer, Que Nadie o Mujer De Las Mil Batallas. Abrazos entre amigas, lágrimas de emoción y vello de punta generalizado en Los Califas han mantenido más vivas que nunca todas esas canciones.

Una noche inolvidable para la ciudad de Córdoba donde esas más de dos horas de concierto se han hecho cortas porque con Carrasco, todos se habrían quedado allí Hasta Por La Mañana.