Escuchar a Antonio Muñoz Molina, igual que leerlo, es un auténtico placer. El de Úbeda es uno de esos hombres acostumbrado a decir siempre lo que piensa sin renunciar a pensar bien todo lo que dice, con un tono pausado y leve, entrecortado de silencios, que es capaz de agitar el pensamiento de su interlocutor desde la cordialidad más absoluta. Córdoba ha tenido la oportunidad este miércoles de oir hablar de literatura a uno de los grandes literatos de España en el marco de Cosmopoética, donde apenas habló de su último libro, No te veré morir, pero sí de todo lo demás.

Académico de la lengua, confesó el rechazo que siente hacia la invasión de términos ingleses en el vocabulario español. "Yo no soy purista, las lenguas han evolucionado siempre con la mezcla, pero es patético el sometimiento servil hacia otro idioma que te parece más importante por esnobismo, por pedantería, por moda", dijo convencido, "es muy triste y propio de culturas colonizadas y sometidas que no tienen conciencia del valor de lo suyo y que se creen mejores imitando a los colonizadores".

El remedio para ese mal, valoró, es "recuperar la dignidad". Sobre el reconocimiento del plurilingüismo en el Congreso de los Diputados, dijo que está bien, es el reconocimento a una realidad, aunque llamó a no perder de vista que "las lenguas no son patrimonio del nacionalismo identitario, porque son de todos los españoles, ya sea castellano, catalán o vasco". Sobre el andaluz, aseguró que su acento nunca le ha causado nunca problemas, y tampoco lo ha intentado nunca disimular "para adoptar uno más fino" como hacían otros. "Yo no sé pronunciar las eses finales ni lo intento", dijo, "los acentos hay que llevarlos con naturalidad, la misma que en determinados contextos te llevan a modularlo para entenderte mejor con el resto porque cuando hablamos en público lo que queremos en entendernos, no desplegar nuestra identidad", sentenció.

Amante del humor, "porque todos somos ridículos y risibles con frecuencia", el sarcamo le parece despreciable. "El desprecio al ser humano me repugna, en general, todo el mundo merece compasión y en la literatura, si un autor es cruel con sus personajes me repele un poco".

Narrador puro, reflexionó sobre la fuerza de la poesía, que para él es "el manantial de todo, es una cosa muy seria y profunda que tiene que ver con lo fundamental del ser humano", dijo convencido en un encuentro con periodistas previo a la charla pública. Aunque marca cierta distancia, asegura que como narrador, intenta conseguir una intensidad parecida a la del poema en su prosa. "La novela tiene que ver mucho con la escritura de un poema en su arranque, yo tengo borradores de novelas que nunca han salido porque no tenía un arranque, que es lo que marca el tono, se necesita una frase con la que empezar, una palabra y eso no puede ser elegido voluntariamente igual que ocurre con la poesía, eso tiene que llegar". Ese principio no es necesariamente el título, que puede llegar después. "Algo que me inquieta es tener avanzada la novela y no tener un título porque parece que estás desorientado", afirma convencido. A veces, es al revés, "tengo buenos títulos, pero no tengo novela".

Su bagaje como escritor está repleto de lecturas poéticas de muchos autores. En su repertorio figuran Antonio Machado, Federico García Lorca, Juan Ramón Jiménez y Manuel Machado, que conviven con poetas americanos como Whitman o Emily Dickinson, o portugueses como Ana Rosa Amaral o argentinos como Borges.

Novelas para contar la vida

Las novelas las construye "con lo que tengo a mano, de forma bastante inconsciente", utilizando "los materiales de la vida, lo que yo soy, mis circunstancias..". Reniega de las novelas escritas para reivindicar. "Las novelas no se escriben para reivindicar sino para contar la vida y para contar cómo son los seres humanos, no los estereotipos. Si hablas de una persona mayor te enfrentas a una persona concreta y al hacerlo tiene un efecto vindicador porque muestras una vida, pero tu propósito no es reivindicar sino contar un personaje que tenga verdad". Si se hacen para reinvindicar, entonces no son novelas. "Para eso están los ensayos, los panfletos, que son una cosa muy digna y pueden ser muy bellos también", asegura.

En el panorama político y social actual, no ve personajes que den para una novela. "Hay malos muy malos, pero son muy exagerados, lunáticos como el de la motosierra o Trump, pero no creo que den para una novela sino quizás para un esperpento".

Cosmopoética ha contado en esta jornada con otro grande, el actor Emilio Gutiérrez Caba, de amplia trayectoria teatral y cinematográfica, que ha tomado el testigo en Orive para presentar su montaje Coplas del alma, un espectáculo sobre el amor y la existencia humana inspirado en textos de clásicos como Santa Teresa de Jesús, San Juan de la Cruz, Federico García Lorca o Antonio Machado.

El programa se completa con el inicio de Cosmojoven, que esta mañana se ha desarrollado en dos centros educativos de la ciudad: el IES Zoco y el IES Fidiana. El objetivo de esta iniciativa es acercar la poesía a los más jóvenes a través de una propuesta de las escritoras Alejandra Vanessa y Victoria García.

El apartado social del festival se ha reforzado además con el programa Versos y acordes, una idea del escritor José Daniel García y el músico David Donnier que también tiene por finalidad que Cosmopoética salga de sus espacios habituales para llegar con su mensaje a diferentes colectivos. Esta mañana a las 11 horas, han ofrecido su actuación conjunta en la sede de cruz roja Córdoba.