La cordobesa Rosario Villajos ha encabezado este lunes, junto a la argentina Dolores Reyes, la programación de la cuarta jornada de Cosmopoética con una actividad dentro del ciclo Cosmodiálogos en la sala Orive moderada por la periodista Marta Jiménez, que ha explicado que el encuentro con las dos escritoras llegaba cargado de «electricidad feminista». Reyes y Villajos, nacidas ambas en 1978, son autoras de novelas protagonizadas por mujeres adolescentes marcadas por la violencia de la realidad que las rodea y que abordan en sus obras los problemas que sufren las mujeres de su entorno, pero en ambos casos con una vocación que se eleva hacia lo universal.

La escritora bonaerense Dolores Reyes ha mostrado su alegría de poder acudir a un festival como Cosmopoética, pues, aunque su carrera se haya decantado por la narrativa, es lectora habitual de poesía y su prosa tiene un lirismo muy personal. Durante su intervención ha hablado de las claves de sus dos novelas hasta la fecha, Cometierra y Miseria (Alfaguara), que narran la historia de una joven con un don especial para descubrir el paradero de las personas desaparecidas y que ha sido un fenómeno literario internacional. Reyes ha explicado que el horror que sufren las mujeres no es a un monstruo que viene del exterior, sino que procede «de la realidad inmediata, de los estados que no hacen nada, a menudo de seres que han sido queridos y de la herida que como sociedad tenemos abierta». «Hemos sido violentadas y creo que es necesario contarlo desde el lado de las mujeres precarizadas que lo han padecido», explicó la escritora.

Previo al acto, a mediodía, Rosario Villajos también se ha encontrado con la prensa para dialogar sobre su trayectoria. Tras su amplia experiencia en diferentes industrias, entre ellas la musical, la cinematográfica, la artística y la cultural - a las que ahora suma un podcast-, la cordobesa ha sido galardonada con el Premio Biblioteca Breve de este año por su tercera novela La educación física (Seix Barral, 2023) en la que aborda, a través de la mirada de una adolescente, la temática del consentimiento, el cuerpo femenino y las violencias normalizadas. Villajos ha dicho que la poesía «siempre ha estado presente en mi vida y ha sido mi forma de acercarme a la literatura. La poesía es una forma de escuchar». Para ella, también ha confesado que es fuente de inspiración. En el año 2010 ya participó en Cosmopoética, musicando poemas de autores como Antonio Gala que relanzó a través de YouTube tras la muerte del escritor.

La que definió como su pasión, la de escribir, la compagina con su trabajo de oficina del que ha esgrimido que «no me representa y hace que mi mente esté totalmente limpia y no cederle ni un gramo de mi creatividad a un trabajo». La escritora también ha confesado que tras recibir el premio sintió vértigo, también por la respuesta rápida de la sociedad a su libro. «No les había dado tiempo a leerlo», ha señalado, a la vez que ha apuntado que «ahora considero que está llegando el feedback verdadero» gracias a los lectores y lectoras que están con el libro y «las reseñas positivas que están llegando últimamente». Asimismo, ha resumido que su novela dibuja «una tarde de mierda en la vida de una chica adolescente y como el cuerpo que cargas tiene mucho que ver con lo que te ocurre, como no debería ser». En este sentido dijo que son muchos casos de actualidad los que «dan promoción» a esta percepción con hombres que representan el profesor de educación física del libro.

La cuarta jornada de Cosmopoética 2023 se ha completado con una nueva sesión del ciclo Cosmoversos, que han protagonizado el profesor y escritor cordobés José Miguel García Conde y la italiana Valentina Colonna. García Conde ha recordado sus inicios en Cosmopoética como espectador cuando era aún un estudiante universitario hace dos décadas y ha centrado su recital en los textos de su obra más reciente, El principio del caos (Valparaiso), con la que ha ganado el premio Nicolás del Hierro. Colonna ha ofrecido por su parte un recital bilingüe en español e italiano en el que ha prevalecido la influencia en su obra de las raíces del Sur mediterráneo y de ciudades que han sido importantes en su vida como Granada.