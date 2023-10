El cantaor flamenco Antonio Mejías, afiliado a la ONCE y vendedor en su localidad natal Montilla (Córdoba), ha compuesto ‘El Pregón de los Iguales’ en homenaje a todos los vendedores de la ONCE, de ayer y de hoy.

Según informa la ONC, Mejías, que fue Premio de la última Bienal Flamenca de la ONCE de Andalucía, celebrada en Granada en 2022, presentó esta nueva composición en el pasado Festival Flamenco 48 edición de la ‘Cata Flamenca’ de Montilla y ha cosechado el elogio de sus compañeros del mundo flamenco y de la propia ONCE.

Antes de cantarlo en público por primera vez, Mejías entregó su obra al maestro Fosforito, de quien es ahijado artístico, para su visto bueno y recibió también su respaldo por su originalidad. “Sentía que era una obligación enviárselo a Antonio Fernández Díaz para que lo conociera y me dio la enhorabuena porque no se parece a nada de lo que ha visto hasta ahora”, explica.

Después de 26 años en los escenarios Mejías quería sacar algo suyo propio. “Estaba en deuda conmigo y he saldado esa deuda -afirma-. Creo que es una manera muy bonita de hacer un homenaje a todos mis compañeros que a lo largo de la historia de la ONCE han estado, primero vendiendo los iguales, y ahora los cupones -explica Antonio Mejías-. Creía necesario este tributo a todos los compañeros ciegos que han estado en las calles con el primer rayo de luz, como empieza la letra, y me siento muy orgulloso”, concluye.

Premio del Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba en 2010

Mejías (Montilla, 1979), que empezó a cantar en el Coro Rociero Virgen de Belén de Montilla con 16 años, ha bebido de grandes como Antonio Mairena, Manolo Caracol, Chano Lobato o Enrique Morente. Fosforito lo apadrinó en 2018 ocho años después de que le entregara el premio del Concurso Nacional de Flamenco de Córdoba en 2010. En la actualidad, apenas ya sin visión y con la ayuda de su bastón para facilitar su movilidad, vende los productos de juego social de la ONCE en las calles Concepción y Conde de Gondomar en la capital cordobesa desde hace cinco años.