Zenet presenta este miércoles en el Gran Teatro, dentro del Festival de la Guitarra de Córdoba, su nuevo trabajo, La Estación del Momento, un espacio musical donde el músico , sin dejar de ser el mismo, fusiona electrónica, Jazz y R&B, experimentando así con una nueva paleta de colores. En esta aventura, colabora con Kumar Sublevao Beat, músico cubano con raíces en Hip Hop, aportando un matiz especial a la producción musical.

Zenet es dueño de un estilo único y una voz reconocible, que solo los artistas más especiales poseen. En este trabajo, cuyo lanzamiento tuvo lugar en mayo, nos ofrece una variedad de géneros que van desde el pop más amable, pasando por el new soul más oscuro, hasta llegar al hip hop y el funky más refrescante.

Aun así, sus seguidores encontrarán esos aires de New Orleans que siempre han definido su estilo. Este disco es el resultado de una colaboración con 10 poetas vivos de diferentes generaciones. Cada poema se ha reestructurado y convertido en un tema pegadizo. Sus nuevas canciones, como La Estación del Momento, Automático, Insistente y Dieta de Besos no dejarán indiferente al público.

Sobre el escenario, Zenet nos muestra una forma única de jugar con la música. Sus violines sampleados y riffs de guitarra crean un ambiente cuidado y envolvente, con solos magistrales de trompeta y piano. Y es que sobre el escenario podremos ver a algunos de los músicos más espectaculares del momento, como el trompetista Manuel Machado, el pianista Pepe Rivero, ambos cubanos; el violinista Raúl Marquez o el guitarrista venezolano José Taboada.

La guitarrista clásica Ana Vidovic protagoniza un recital en el Góngora

La reconocida guitarrista clásica croata, Ana Vidovic vuelve al Festival de la Guitarra de Córdoba. Nacida en Karlovac, Croacia, Vidovic empezó a tocar la guitarra a los cinco años y, a los trece, ya era la estudiante más joven en asistir a la Academia Nacional Musical de Zagreb.

Su talento la llevó a graduarse en el conocido Conservatorio Peabody en Baltimore, Estados Unidos. Vidovic es una artista internacional especialmente premiada, con reconocimientos en certámenes como el Concurso Internacional Albert Augustine en Inglaterra, el Concurso Internacional Fernando Sor en Italia y el Concurso Internacional de Guitarra Francisco Tárrega en España, entre otros.

En su recital en el Teatro Góngora de Córdoba interpretará la Suite para Cello No. 1 y la Sonata para Violín No. 1 de Johann Sebastian Bach (esta última previo arreglo de Manuel Barrueco), la Gran Sonata Eroica de Mauro Giuliani y el célebre Concierto de Aranjuez de Joaquín Rodrigo, como pieza clave. Para concluir el concierto, se adentrará en tres sonatas de Domenico Scarlatti y cerrará su actuación con La Catedral de Agustín Barrios Mangore.

José Antonio Rodríguez lleva la etapa azul de Picasso al Patio de los Naranjos

El reconocido compositor y guitarrista flamenco, José Antonio Rodríguez actúa en el Festival de la Guitarra de Córdoba y lo hace en el incomparable marco del Patio de los Naranjos de la Mezquita-Catedral junto a la Orquesta de Córdoba, dirigida por el maestro Michael Thomas.

José Antonio Rodríguez es uno de los pocos intérpretes y compositores flamencos de renombre internacional y su carrera incluye numerosos premios, así como nueve álbumes en solitario. Este año, con motivo del 50 aniversario de la muerte de Picasso, Rodríguez interpretará su obra El guitarrista azul, una pieza para guitarra flamenca y orquesta que refleja su lado más impresionista. Esta composición puede considerarse la banda sonora de la época azul de Picasso, un periodo poco conocido, puesto que apenas duró tres años (1901-1904).

Como es de suponer, el nombre proviene del color que domina la gama cromática de las pinturas de Picasso en esos años, y tiene su origen en el suicidio de su amigo Carlos Casagemas el 17 de febrero de 1901, que dejó al pintor malagueño lleno de dolor y tristeza. El guitarrista azul es el resultado de ese cúmulo de sensaciones que se producen en el momento de la creación. Esa soledad acompañada, que te lleva por los caminos de la amargura, la ternura, la impotencia, el amor... Pero, ¿por qué Picasso? "Siempre fue una figura que me entusiasmó. Sobre todo su época azul, tan cercana a mí, llena de inquietud, búsqueda, incluso indiferencia. Sentimientos que me obligaron a componer, no basándome en la obra de este genial pintor de la prisa, sino imaginando su mundo interior e intentando expresar con música la parte, quizás menos atractiva del artista para el gran público y, sin embargo, tan importante para mí: su mundo interior, a partir del cual da vida a su obra", señala José Antonio Rodríguez. Este concierto es, en definitiva, la expresión sonora de una época; de una fase... que este guitarrista también ha vivido.