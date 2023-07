Después de que El Gran Sol, el fotolibro de Rita G. Rivera, resultase la obra ganadora del Premio Iridiscente 2022, la editorial Cántico vuelve a convocar este galardón destinado a obras de literatura --en todas sus vertientes-- que estén alejadas del formato habitual de libro para que pase a formar parte de la colección Iridiscente, con títulos como Poesía Mínima, del poeta experimental neoyorquino Aram Saroyam; De qué hablamos cuando hablamos de amor, una antología coordinada por Manuel Mana Piñeiro Yo soy la fuente, de Violeta Niebla y el libro Gran Cañón Mogambo con las fotografías de Xurxo Pernas.

Bases del ceramen

Podrán presentarse autoras y autores residentes en España, sin límite de edad.

Cada autor/a sólo podrá presentar un libro inédito (entendiendo por inédito que no puede haber sido publicado con anterioridad ni total ni parcialmente en ningún medio). No se admitirán trabajos colectivos.

El libro deberá ser en blanco y negro, estar comprendido entre las 100 y las 300 páginas, y ajustarse, o ser susceptible de ello, a las medidas usuales de la Colección Iridiscente (17 X 24 CM). El jurado no tendrá en consideración aquellos libros que no se ajusten a estas directrices.

El plazo de aceptación de manuscritos empezará el día de la publicación de las presentes bases y terminará el 3 de septiembre de 2023. El envío será sin plica y únicamente por correo electrónico, a la dirección premioiridiscente@gmail.com. Sólo se aceptarán archivos en formato PDF con una resolución máxima de 300 ppp y mínima de 150 ppp. Dejamos a juicio del/de la concursante el añadir cualquier nota bio-bibliográfica en el manuscrito, pero es obligatorio incluir los datos identificativos: nombre, apellidos, teléfono de contacto, mail y DNI (o NIE en caso de ser extranjera/o afincada/o en España).

La naturaleza del libro queda totalmente a elección de su autor/a. No obstante, se establece una firme restricción a todos aquellos proyectos que presenten formatos literarios clásicos (novela, poesía, ensayo, etc.), que no serán tenidos en consideración por el jurado. Cualquier mutación o transgresión de los discursos artísticos tradicionales será bien recibida, así como géneros artísticos más consolidados tales como el fotolibro, la poesía experimental o el ensayo visual.

El libro ganador será publicado como parte de la Colección Iridiscente de Editorial Cántico, y su autor/a percibirá los consecuentes derechos de autor madurados.

El jurado estará compuesto por Manuel Mata, director de la Colección Iridiscente, y por otras personalidades del arte contemporáneo español, cuyos nombres se darán a conocer en el momento del fallo.

El fallo se hará público durante el mes de octubre de 2023.

La editorial se reserva el derecho de contactar con las autoras y autores de los libros que, no habiendo resultado ganadores, supongan una incorporación coherente e interesante para la colección.

Concurrir al premio implica la aceptación de las presentes bases.