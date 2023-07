Silvia Pérez Cruz o una mirada a una vida desde el Gran Teatro

El círculo: una de las figuras más sugerentes por su significado ancestral, el eterno retorno sin principio ni final aparentes y también el signo de presentación de Toda la vida, un día útimo disco de Silvia Pérez Cruz, Yo quisiera cantar para curarme, confiesa la compositora en Nombrar es imposible, uno de estos últimos temas.

Se trata del trabajo más conceptual de la artista hasta la fecha, con inspiración de la poesía de William Carlos Williams y de la filosofía oriental. Al igual que un samurái hace un repaso de su vida antes de practicarse el harakiri, Pérez Cruz decide dejarse las entrañas para contar su relación vital con la creación, y el público, ávido de la intimidad que quizá no encuentra en otros lugares, se deja llevar por este gran ejercicio de creatividad. Así se intuía este lunes antes incluso del inicio de un concierto con todas las entradas agotadas para el Gran Teatro. Quién podría imaginar esta vinculación de la artista catalana con la ciudad más allá de que el creador cordobés Borja Cámara Pasadas ha sido el encargado de ilustrar los cinco movimientos en los que se divide este trabajo discográfico y que el público ha asumido como propios con emoción y entrega desde los primeros acordes.

El teu nom, renacimiento, del movimiento 5, ha marcado el inicio de este viaje hacia el interior mientras, sobre un círculo luminoso y brillante, se han hecho presentes el chelo de Marta Roma, el contrabajo de un entusiasta Bori Albero y el violín de Carlos Montfort. La cantautora no ha tardado en sumarse con la acústica a esa matriz cálida, muestra evidente de complicidad sobre el escenario. "No vengo todo lo que me gustaría a Córdoba, pero estoy agradecida de que hayáis llenado el teatro", se ha presentado, antes de introducir el motivo de este disco.

El tema de la infancia ha seguido con Ell no vol que el mòn s'acabi, La flor y Els dracs busquen l'abril, o, traducido, los dragones buscan el abril, dedicado a su madre y su abuela. Hasta el momento, demostraciones de sensibilidad y delicadeza en la unión de los cuatro instrumentos de cuerda. La voz de Pérez Cruz llevando a los oyentes por paseosdes preocupados, entre flores.

El público, ganado desde la primera sonrisa de la intérprete, ha asumido la complejidad sonora de virajes más tántricos, propios casi de retiro espiritual.

El público, ganado desde la primera sonrisa de la intérprete, ha asumido la complejidad sonora de virajes más tántricos, propios casi de retiro espiritual. En su puesta en escena, lo más destacable ha sido la capacidad para lograr que el coliseo haya pasado de la ternura y la alegría al desconcierto.

"Lo que siempre buscamos en un concierto es que el público se sienta vivo, cada uno desde su experiencia y responsabilidad, pero diferente. Espero que esta noche salgáis distintos", así ha introducido el tema Salir distinto, del movimiento 2. Ha seguido el cruce de influencias en La inmensidad, que en el disco ha contado con la colaboración de Pepe Habichuela, Carmen Linares y Carles Benavent y en el que también se vislumbran las raíces flamencas en referencia a Enrique Morente; "yo lo imagino como unas raíces que se introducen profundo y miran alto, hacia las estrellas", le ha recordado. Una incursión ecléctica por los sonidos orientales y la electrónica.

Entre los toques de jazz, canción latina, lírica, electrónica o folclore se deduce de SIlvia Pérez Cruz que es una artista extraña, podría decirse que subversiva.

Con Ayuda, cantada a dúo junto a Carlos Montfort y su violín, ha hecho un alegato a la "humildad de saber pedir ayuda". Incluso se ha sincerado en su intención de querer componer su Última canción triste. Entre los toques de jazz, canción latina, lírica, electrónica o folclore se deduce de SIlvia Pérez Cruz que es una artista extraña, podría decirse que subversiva. Entre su sonrisa permanente, sus dejes de ninfa y su dulzura se entrevé también la fortaleza de la libertad auténtica.

Tras lograr un coliseo en pie, gritos eufórios y más aplausos, ha entrado en los bises con Mañana y 21 de primavera. Ha puesto al Gran Teatro a cantar y silbar en varias ocasiones, convirtiéndolo en un gran coro entusiasta. Esta cita quedará para el recuerdo dentro del Festival de la Guitarra. La vida de Silvia Pérez Cruz es incitar al público a esforzarse por que la suya merezca la pena. Qué cada uno rinda cuentas tras el encuentro sublime.