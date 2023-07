"La música es un misterio y sorprende a dónde puede llegar"

Es una de las figuras más representativas, junto a Silvio Rodríguez o Pablo Milanés, de la nueva trova cubana; corriente crítica, con la situación política y social de Cuba que el cantautor ha vinculado a la música española a través de sus colaboraciones con nombres como Miguel Bosé, Ana Belén o Sabina. Hoy lleva al Gran Teatro la gira de celebración de sus cuarenta años de carrera con motivo de su participación en el Festival de la Guitarra.

¿Por qué le llaman El Gnomo?

Imagínate. Viene de los años 80. Yo estudié teatro, no música. El hecho de ser bajito, usar negro, ir vestido de negro y llevar barba, con el sentido del humor que tiene el cubano, iba por una avenida grande de La Habana y era normal que desde un camión grande te llamaran el gnomo. Por ahí se fue quedando. De hecho, a raíz de aquello escribí una canción que se llama Soy un gnomo, dentro de mi disco Jalisco Park, que grabé en el 89. Mire usted si ha llovido.

¿La Nueva Trova Cubana está tan vigente ahora como en aquellos años?

No, no. Han cambiado muchas cosas. Los iniciadores de esta corriente, Silvio Rodríguez, Pablo Milanés, participaban en grandes eventos y discusiones. Con los años, cada cual se ha ido buscando la vida y tratado de sacar adelante su trabajo como ha podido. Cuba es un país donde nacen muchos poetas y cantautores, eso se mantiene. Pero ya no se ve tanto el crear una canción comprometida con tu sociedad, con tu generación. Por lo general, los nuevos cantautores tienen una tendencia más hacia el pop comercial. Es normal que traten de buscarse la vida. Claro que ahora, mientras hablamos, quizá hay algún muchacho haciendo una obra sorprendente que uno no conoce aún.

¿Cómo recibe ahora el público esas canciones?

Siempre hay público para todos los colores. Hay un público joven al que también le interesa ese tipo de música como quiere escuchar hip hop o reguetón o la música popular bailable. Cuba es un país donde confluyen muchas influencias y la gente siempre está al tanto de lo que está sucediendo musicalmente dentro y fuera del país. Todavía, gracias a Dios, incluso un público muy joven canta a los cuatro vientos cada una de estas canciones. Así lo viví en un concierto que di hace un año allí. La música es un misterio y sorprende a dónde puede llegar. Incluso hay gente de la tercera edad que no va a tus conciertos, pero te puede escuchar desde la soledad de un sillón.

Tocar en citas tan concretas como esta en el extranjero, ¿Le da la oportunidad de denunciar ciertas problemáticas?

Sí y hace muchos años que lo vengo haciendo. La primera vez que salí de Cuba fue en el año 86 con Silvio Rodríguez y Pablo Milanés. Llegué a España, la tierra de mis abuelos y donde se criaron mis padres, que eran totalmente gallegos. A partir de ahí estuvimos girando por medio mundo y por supuesto que esto te da una visión mucho más amplia de todos los problemas que puede tener cualquier ser humano en cualquier parte del mundo. Te daba un sentido más universal de las cosas. Enriquece mucho recorrer el mundo e incluso te ayuda a conocer mejor tu propio país. Es una bendición que la música te lleve a otros lugares del mundo.

¿Qué temas urgentes le ha apetecido contar en sus últimos trabajos?

Destaco una canción de mi último disco, llamada La feria de los tontos. Es una visión universal de situaciones que ocurren en mi país. La vamos a tocar este domingo en el Gran Teatro, con la banda, y nos hace mucha ilusión. Tiene una gran carga irónica y musicalmente es muy divertida. Vengan, vengan a la feria de los tontos… Ya comienza el circo pronto…Tenemos domadores, marionetas, magos y caretas… Vengan a la casa de los juegos donde se reparte el miedo y todos llevan una venda y un bastón de ciego…Representa la feria del mundo que nos ha tocado vivir.

Estuvo de gira con Sabina, ¿Cómo fue? ¿Se influenciaron mutuamente?

Claro, imagínate. Lo conocí en el año 94, cuando él fue a La Habana invitado por Pablo Milanés. Él me mandó a buscar porque había oído hablar de mí. Me pidió que cantara algunas canciones y fue amor a primera vista. Yo también le admiraba muchísimo. Luego él me invitó a Madrid para grabar mi disco Como los peces. Yo me quedaba en su casa, que es como vivir en una universidad. Sabina es de los tipos más divertidos y creativos que puedas conocer en la vida. Es una persona a la que respeto y admiro profundamente. Claro que ha habido influencia suya, igual que de Serrat o de Paul Simon. Fue una experiencia tremenda porque nos permitió componer juntos Tan joven y tan viejo, una canción que él todavía canta. Me invitó a hacer una gira por España en los noventa. Me dio una carretera tremenda. Viví a su lado. Pude aprender mucho de él. Con Sabina ocurre que puedes escribir canciones durante una conversación. Eso siempre lo atesoraré con mucho cariño. Ojalá lo pueda tener para el disco que quiero sacar antes de fin de año.

¿Se refiere a tenerle como colaborador?

Yo a él como lo que quiera. Con que esté a mi lado ya me da energía.

¿Encuentra alguna relación entre la conciencia crítica en la música de Cuba con la de España?

Siempre hay similitudes con Argentina y España, en distintas épocas. Por ejemplo, los comienzos de Serrat y los de Joaquín. El caso de Cuba es dulcemente complicado porque tener una visión crítica es algo que forma parte de una generación de artistas de mi generación; cineastas, poetas, pintores, escritores… Es algo que puede más que tú, esa necesidad de querer transformar el entorno, el mundo en el que vives cuando te inspiras de todas esas visiones. Aunque tampoco lo veo tan exclusivo de Cuba. Por otra parte, está bien que existan creadores que no hagan un arte comprometido mientras que se comprometan. El público respeta cuando uno ha sido toda la vida consecuente con sus pensamientos.