Gregory Porter: rotundo y luminoso

Es Porter dueño de una voz rotunda y luminosa que responde en directo a su condición de cantante maestro. Esto es algo de lo que no habría que dudar a priori, máxime cuando este hombre grande -y no solo en tamaño- acumula una prestigiosa carrera en los géneros primordiales de la música contemporánea, empezando por el jazz, pero los cantantes están obligados, hoy más que nunca, a mostrar y demostrar su solvencia en el escenario. Sin artificios técnicos que reparen carencias o imposten sus voces en registros pirotécnicos destinados a un exhibicionismo ramplón.

Es Gregory Porter, pues, un cantante virtuoso, que devolvió al Festival de la Guitarra una de sus noches top. Y lo hizo junto a sus extraordinarios acompañantes, cinco músicos superlativos entre los que, paradojas de nuestra cita musical más longeva, no había ningún guitarrista.

Bueno, tampoco hizo falta. Eso ya lo demostró otra voz impecable de la costa Este hace unos años en el Gran Teatro, la de Kurt Elling. Y Porter, sin llegar al ejercicio de master class en el que vibran las puestas en escena del neoyorquino, ofreció un concierto de altura, tanta como la de su físico, sin alardes academicistas. Porque, en realidad, él mismo, con su voz desnuda y su presencia cálida y extremadamente profesional, es puro alarde.

A lo largo de su actuación, que comenzó serena con If love is overrated, y cerró homenajeando a una de sus voces fetiche, la de Nat King Cole, con ese Quizás, quizás, quizás, en un español mejor pronunciado que el de la vieja versión original, Porter se mostró cercano, divertido y resuelto. Sin muestras de incomodidad, el calor asfixiante desapareció para su fortuna y la de los asistentes, fue moviéndose entre el material de dos de sus trabajos más premiados y destacados, Liquid Spirit -el álbum del Grammy- y All Rise, -el último de nuevas canciones. A este set, incorporó algunas pinceladas de la vieja Motown -origen obliga- a través del ejercicio impecable del contrabajista Jahmal Nichols, sobre las melodías incandescentes de la factoría Temptations, My girl y Papa was a Rolling Stone, leída esta última en clave jazzística. Como era inevitable.

Pero impecables, ya se ha dicho, estuvieron todos. En conjunto y de forma individual- memorable Tivon Pennicot al saxo-, dialogando -magníficos Chip Crawford al piano y Ondrej Pivec con el hammond- y sustentando, puro metrónomo como cabía esperar, el batería Chip Crawford.

Porque Porter también equilibró su voz con la presencia del resto de instrumentistas, en una actuación en clave de jazz con lo que esto presupone para un cantante protagonista y líder en tablas.

Es Porter, en definitiva, un ejemplo rotundo y luminoso de relectura del viejo gran género, en su punto adecuado de maestría técnica, sin efectismos de estilo a menudo liberticidas, con sincera naturalidad mainstream, y con la cercanía a un público que bajó a La Axerquía dispuesto a disfrutar. Y lo hizo en una noche que pasará ya a las citas históricas que se recuerden del Festival de la Guitarra. Cada una, en la dimensión que corresponde. Por artista y género. Musical, naturalmente.