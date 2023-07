Nacida en una casa del barrio sevillano de Triana donde mamó el flamenco, Rosario La Tremendita es considerada como “la protagonista de la última gran revolución del cante jondo”. Además de cantaora es compositora, productora, letrista y multiinstrumentista: se acompaña de guitarra, bajo eléctrico y percusión. Desde sus comienzos, estudia la tradición partiendo del respeto, crea sin perder su esencia, el flamenco, y transita hacia una evolución natural como gran conocedora del género, a la vez que se constituye en una artista inquieta, hija de su tiempo, con un irrefrenable afán investigador y renovador que absorbe influencias actuales sin perder las raíces.

La Tremendita llega mañana domingo al Festival de la Guitarra de Córdoba para presentar en el Teatro Góngora la primera parte de su doble álbum, Tremenda. Principio y origen. Se trata de un trabajo que supone un viaje desde el flamenco más vanguardista al más tradicional, a través de una revisión del cante jondo y de la construcción de una atmósfera electrónica dominada por el bajo y los sintetizadores. Desde las letras tradicionales a las vanguardistas. Un viaje desde hoy hasta ayer, a través de una superficie sonora contemporánea que camina entre la electrónica, el funk, el jazz y lo experimental.

Profunda investigación del cante jondo

Esta primera parte del doble álbum es, de este modo, una profunda investigación del cante jondo, pero sin ataduras estilísticas, ni reglas, donde se revisa la tradición dede la “impureza”, que viene articulada por sonoridades, a priori, muy alejadas del flamenco tradicional. En definitiva, dos mundos que son uno. El álbum ha obtenido el Premio MIN de la Musica Independiente al Mejor Álbum de Flamenco (2022).

Rosario Guerrero, la hija de El Tremendo, dice ser consecuencia de su tiempo y sentirse bien si el público la ubica cerca de Niño de Elche o de Rocío Márquez, otros cantaores que, según algunos, están buscando su camino alejados de la tradición. Pero ella matiza que no se siente “exflamenca”, como dice ser el de Elche: “Yo no soy ex flamenca para nada, yo soy flamenca por los cuatro costados”. “Con algunos compañeros es verdad que siento más similitud, con otros menos, pero soy hija de mi tiempo y formo parte de esa corriente”. Lo que ella quiere, concluye, es “contar el flamenco desde hoy”. Algo que viene haciendo desde A tiempo (2010), su primer álbum y gran reto; Fatum (2012), con el que obtiene la primera nominación en los Grammy Latinos a Mejor álbum Flamenco, reconocimiento que obtendría también con Delirium Tremens (2018), y Qasida (2015), un concierto en directo junto al cantante iraní Mohamed Motamedi.

En el escenario del Teatro Góngora, junto a La Tremendita (cante, bajo eléctrico y guitarra), estarán Joselito Acedo (guitarra), Pablo Martín Jones (batería y electrónica), David Sancho (teclados) y Juanfe Pérez (bajo eléctrico).