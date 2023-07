Julia Ruiz Carazo, directora y autora de LaSal Teatro. Ha estrenado este viernes en la Feria de Palma, en la Sala la Caseta, su último espectáculo En un rincón del mundo.

Acaba de estrenar en la Feria de Palma 'En un rincón del mundo' ¿Qué sensaciones le han llegado del público?

He tenido muy buenas sensaciones. Ahora me siento relajada. Antes de cada estreno hay mucha tensión, y aunque es cierto que este espectáculo, aunque sea estreno, ya lo habíamos hecho algunos pases en Granada. Pero creo que ha ido muy bien. El público de Palma es una mezcla. Sabes que siempre es más duro que un público general, porque parece que pasas un examen. Pero tengo la sensación de disfrute y de que ahora empieza el camino. porque bueno, las compañías siempre hablamos de no de pasar el examen de alguna forma, no?

¿De dónde nace esta obra? ¿Cómo surge?

Mi primera anotación en mi libreta de este espectáculo es de hace 5 años. Surgió de varias ideas que se entrecruzan. Yo trabajo exclusivamente para la infancia porque me apasiona. Tengo la sensación de que a los adultos no tengo nada que decirles, pero a la infancia sí. Porque creo en la educación y creo que hay que invertir ahí. Siempre me he planteado cómo ven el mundo los niños y cómo escucharlos. Los tres personajes están basados en mi hija y sus dos amigos, de lo que hablaban cuando estaban solos y las cosas que se plantean respecto a la vida o lo que le está ocurriendo a su alrededor. Pensamos que ellos no tienen esa profundidad de pensamiento, y es cierto que su pensamiento está hilado de otra forma, porque lo que conocen de la realidad es los años que llevan de vida, pero hacen asociaciones que me encantan. También el lenguaje poético de la infancia. Un ejemplo muy tonto de mi hija que, de repente, cuando tenía 4 años, me dijo: "Mamá, es que cuando me regañas me da alergia el corazón". Ese tipo de construcciones que hacen, empecé a investigar sobre esto. Y por último, yo siempre trabajo con preguntas que me hago a mí misma, preguntas que creo que se hace la humanidad: ¿Qué tengo que hacer o no hacer para que me quieran?

La eterna búsqueda del amor, que se inicia en la infancia

Sí, creo que desde que naces y en la infancia es fundamental, porque pienso que el amor es una forma de supervivencia. Ellos se preguntan mucho sobre el amor de los padres. Yo defiendo que los niños, como los adultos, no son únicos. Y dependiendo de las circunstancias de cada uno van a buscar el amor de forma diferente. Aquí ponemos a tres niños, cada uno tiene su ambiente familiar y cada uno se plantean cosas diversas dependiendo del lugar donde se ha criado.

¿En qué momento se encuentra el teatro para la infancia?

Yo llevo 23 años dedicándome a esto y creo que ha evolucionado mucho. Creo que a nivel artístico, de contenido, estético, se están haciendo grandes espectáculos, alguno más comercial y otros que indagan más en las emociones y en su mundo. Ellos quieren saber del mundo y tienen sus reflexiones, y eso se está ya reflejando en los espectáculos. Hemos evolucionado en la dignidad del teatro para la infancia porque cuando yo empecé el teatro para la infancia era un teatro menor. Algunos me decían, qué lástima ¿cuándo vas a hacer teatro de verdad? Esa sensación social estaba ahí y ha sido una pelea de años. Creo que en eso hemos evolucionado y eso está superado, pero siempre tenemos que hacer una labor didáctica. Y luego va por oleadas. He vivido tiempos mejores, con grandes programaciones de teatro para la infancia. Ahora hay menos. Y creo que el teatro familiar es fundamental. Hemos creado público adulto porque vinieron por primera vez con sus hijos.

¿Cree que pervive cierta consideración de teatro menor?

Un poco sí. Yo puedo gastar igual, pero mi caché siempre va a ser menor. Tiene otra consideración económica y eso no nos deja crecer. Tengo que trabajar el doble para ganar lo mismo. No es que esto tenga que ir al peso, pero tenemos aún un problema social. Nosotros estamos peleando por cambiar esto. Hace un año creamos aquí la TIJA, que es la Asociación del Teatro para la Infancia en Andalucía y esa es una vía para hacerte escuchar. Asumo que es una pelea constante, aunque no me quejo porque decidí jugar en este tablero, aunque me gustaría jugar de tú a tú, en igualdad de condiciones, que se te considere pieza importante.