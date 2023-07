Gregory Porter ofrece este viernes en La Axerquía su único concierto en España

El Teatro de la Axerquía recibe el viernes, a las 22.30 horas, a una de las grandes figuras del jazz, el cantante y compositor Gregory Porter. El músico californiano (Los Ángeles, 1971) ofrecerá en Córdoba su único concierto en España en el marco de la gira europea que realiza durante este verano.

La biografía artística del afroamericano transcurre a fuego lento, al compás del ritmo pausado de sus canciones.Su pasión por la música se la inculcó su madre, Ruth, en especial con su colección de discos de Nat King Kole, a quien el pequeño Gregory aprendió a imitar. Él mismo reconoce que la razón por la que sigue cantando, ya de manera profesional, se la debe a su madre, a quien en su lecho de muerte le prometió no dejar de cantar jamás. Sin embargo, no puede decirse que fuera una estrella precoz, ya que no fue hasta la década de 2010,a la edad de casi 40 años, cuando su cálida voz de barítono alcanzó el reconocimiento en el mundo del jazz, que se rindió ante su estilo. Desde entonces está considerado como un fabuloso cantante de estándares, así como un representante de la música soul más contemporánea.

Porter se ha ganado comparaciones muy favorables con sus ídolos, grandes de la música como Nat King Cole, Donny Hathaway o Stevie Wonder, a los que dedica un recuerdo en sus conciertos. El cantante saltó a la fama en 2011, con su primera nominación a losGrammy como Mejor Album Vocal de Jazz por Water, su primer trabajo de estudio. Lo había grabado en 2009, y en él incluía algunas versiones de su grandes ídolos , entre ellos una interpretación a capela de Feeling Good, tema que había hecho popular una de su grandes musas, Nina Simone.

Después de firmar con la discográfica Blue Note, ganó aún más notoriedad con su tercer álbum, Liquid Spirit (2013), que acabó de afianzarlo como estrella emergente, se colocó en el número 2 enla lista Billboard Top Jazz Albums y consiguió, ahora sí, el Grammy al Mejor Album Vocal de Jazz en 2014. Además, con sus más de 20 millones dereproducciones, es uno de los álbumes de jazz más escuchados de todos los tiempos. En 2017, Take Me to the Alley, volvería a ganar el Grammy en la misma categoría,para demostrar, si es que cabe alguna duda, que es el heredero de grandes nombres del jazz.

Tocado con su inseparable gorra, la imponente presencia --mide casi 2 metros de estatura-- de Gregory Porter y, sobre todo, su excepcional forma de cantar se hará notar mañana en el escenario de La Axerquía en uno de los más destacados conciertos de esta edición del Festival de la Guitarra. Junto al californiano intervendrá una brillante banda formada por Chip Crawford (piano), Emanuel Harrold (batería), Tivon Pennicott (saxo), Jahmal Nichols (bajo) y Ondrej Pivec (órgano Hammond).

El Góngora recibe al guitarrista Álvaro Toscano

El guitarrista clásico Álvaro Toscano ofrece el viernes en el Teatro Góngora un concierto que será su presentación en el Festival de la Guitarra de Córdoba. Bajo el título Vistas al mar, el programa incluye la Fantaisie et Variations brillantes, Op. 30 de Fernando Sor; Suite Mística, de Vicente Asencio; Invocación y danza, de Joaquín Rodrigo; Quatre bagatelles en forme de Suite Cosmique, de Marco Smaili y El Albaicín, de la Suite Iberia, obra del compositor Isaac Albéniz.

El propio intérprete describe así el contenido de su recital: "Este programa se desarrolla a orillas del Mediterráneo, mar donde ya apuntaba Gaudí que la luz perfilaba las cosas de una manera particular. Da comienzo con la Fantasía op.30 de Fernando Sor, a priori clásica, pero donde ya se pueden vislumbrar matices de la guitarra romántica por venir. Continúa el recorrido con los cantos valencianos (albaes) de Vicente Asencio y la energía de Manuel de Falla a través de la mirada de Joaquín Rodrigo. Más allá -en ruta y en sonoridad-, las armonías inspiradoras y etéreas de Marco Smaili, para terminar con la música del catalán Isaac Albéniz,donde cierra el círculo de la mediterraneidad en su recreación del Albaicín de Granada”.

La calidad como guitarrista clásico de Álvaro Toscano ha sido demostrada por la consecución de más de veinte premios internacionales a lo largo de su aún breve carrera, galardones que incluyen el primer premio en el 96º Concurso Permanente de Juventudes Musicales de España, el primer premio en los concursos internacionales de Guimaraes (Portugal) y de Changsha (China), además de haber sido finalista en el Certamen Francisco Tárrega, uno de los más importantes del mundo. Por otra parte, ha recibido numerosos premios del público, lo que refleja su increíble habilidad para comunicarse a través de la música.

Su repertorio es muy amplio, e incluye música desde el Renacimiento hasta la actualidad. También se especializa en la música de cámara, ámbito en el que ha tocado en el Dúo Synestha y con grupos como el Ensemble del FIP Guadalquivir y el Cuarteto Leonor. Además, ha actuado como solista con importantes orquestas dirigidas por destacados directores. En solitario, ha ofrecido hasta la fecha más de 80 recitales en teatros y auditorios de Europa y Estados Unidos.

Otra lectura de los códigos flamencos en 'La confluencia'

La programación de esta cita en el Gran Teatro echa a andar con un espectáculo de Estévez / Paños y Compañía, dos destacados creadores e intérpretes que presentan en esta ocasión La confluencia, una nueva lectura de la raíz de los códigos del arte flamenco.

Desde sus inicios en 2003 como tándem artístico, han confluido en el universo creativo de Rafael Estévez y Valeriano Paños el baile flamenco, la escuela bolera, la danza española, el folklore, las formas flamencas antiguas y las vanguardias históricas, el arte y la danza contemporánea. Esta pluralidad de estilos ha sido la base sobre la que han creado un lenguaje coreográfico propio y genuino que aúna tradición y vanguardia, y que ha sido reconocido con el Premio Nacional de Danza en la modalidad de creación.

Este, explican, es un proyecto que tiene como objetivo "crear desde un lenguaje flamenco que se alimenta de su pasado y de su raíz, y también del arte contemporáneo. Un baile flamenco del tiempo que estamos viviendo… saber de dónde venimos para saber a dónde vamos".

Una búsqueda, en suma, coreográfica y musical que se adentra en las culturas blanca, gitana, judía y morisca, en la negritud y en las idas y vueltas atlánticas, que se alimenta de lo popular y lo académico, de los cantes montañeses, mineros, joteros, mexicanos, cubanos, argentinos, mediterráneos, de nanas y romanzas sefardíes, de zarzuelas, de músicasbarrocas, boleras, de danzas folclóricas , bailes de palillo, clásicos españoles y de formas extranjeras… elementos todos con los que los doscreadores componen su repertorio, su propia visión del flamenco. Ambos son responsables de la dirección, la idea original y la coreografía del espectáculo, mientras que la música original es de Claudio Villanueva.

Componen el elenco de La confluencia Rafael Estévez, Valeriano Paños, Jesús Perona, Alberto Sellés, y Jorge Morera (baile), Al-Blanco (cante), Claudio Villanueva (guitarra) y Lito Mánez (percusión). Ocho hombres, ocho perfiles muy concretos en los que se podrá ver al flamenco, al campesino, al bailaor, al majo,al manolo, al esclavo, al converso, almontañés, al americano, al andaluz, al hombre… al hombre contemporáneo.

La confluencia, una coproducción con el Centro Coreográfico Canal de la Comunidad de Madrid y el Instituto Andaluz de Flamenco de la Junta de Andalucía, ha tenido desde su estreno una entusiasta acogida del público. La crítica, por su parte, ha dicho que el espectáculo es "Una clase magistral de la historia del flamenco", y "Una obra, sencillamente, increíble", entre otros elogiosos comentarios.