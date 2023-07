Lo mejor de las seis cuerdas regresa a Córdoba en el Festival de la Guitarra

Las últimas ediciones del Festival de la Guitarra se han caracterizado por el eclecticismo y la variedad de propuestas. En una cita dirigida a satisfacer a públicos variados sin perder la calidad, los espectáculos reflejan la profunda y constante evolución de los géneros musicales en torno a este instrumento. Si cada vez cuesta más hacer una clasificación clara de cada puesta en escena, es gracias a una voluntad por desdeñar las cada vez menos oportunas etiquetas. No obstante, desde este jueves y hasta el 15 de julio el público podrá reencontrarse o dejarse sorprender por grandes artistas de los principales estilos.

Con esencia flamenca

La figura del maestro Manolo Sanlúcar, un guitarrista muy ligado a la historia de esta cita cordobesa con la guitarra, estará presente en la noche de este jueves, a las 22.30 horas, en el Teatro de la Axerquía, con motivo de Medea y la Canción de Andalucía, un espectáculo de producción propia del Festival basado en una de las obras más hermosas de Sanlúcar, que recrea la tragedia griega de Eurípides en toda su plenitud, así como en la composición dedicada a Andalucía creada por Sanlúcar en el cincuentenario de su profesión. En esta pieza participa un coro de 300 voces formado por ciudadanos que quisieron presentarse a las pruebas de selección con el objetivo de homenajear al genial músico. La asistencia es con invitación.

Por otro lado, Algunos de los perfiles más representativos del flamenco, es decir, el campesino, el bolero, el gitano, el bailaor, el cantaor, el pregonero...Se ensalzan en la coreografía de danza contemporánea la confluencia, de Rafael Estévez y Valeriano Paños, quienes el 7 de julio, a las 20.30 horas, llevan al Gran Teatro esta creación surgida durante una residencia en el Centro Coreográfico del Canal de Madrid. Un ejercicio de vanguardia como la que impregna el cante de Israel Fernández, quien ha agotado todas las entradas para ver el 14 de julio en el Gran Teatro su propuesta Pura Sangre, un trabajo de introspección que comparte junto al guitarrista Diego del Morao en lo que resulta una aportación fresca a la tradición más jonda. El 9 de julio, el escenario del Teatro Góngora servirá de base para que Rosario ‘La tremendita’ haga uso de ese espíritu libre que la ha llevado a generar un torrente de funk, jazz y sonidos multiinstrumentales en torno al cante. Nada que ver con Caminos, la propuesta del guitarrista Juan Gómez ‘Chicuelo’ quien, junto a Karen Lugo (baile), Martín Meléndez (violonchelo) y David Gómez (batería) llenarán el 13 de julio el Góngora de alegrías con momento homenaje a Djiango Reinhart. Por otro lado, la esencia flamenca sale a la calle el 11 de julio, concretamente a la Plaza Capuchinos, a las 22.00 horas, con el cante de Antonio Gómez ‘El Turry’ y su propuesta Misa flamenca a Enrique Morente, como homenaje ceremonial a una de las grandes voces renovadoras del género. Este espectáculo es gratuito.

Los conciertos se acercan a la Plaza del Potro, la Plaza de Capuchinos y al Patio de los Naranjos

Por el contrario, se necesita invitación para adentrarse, el 12 de julio, en El guitarrista azul, un homenaje, a las cuerdas,de José Antonio Rodríguez a la etapa más melancólica de Picasso, en el que estará acompañado de la Orquesta de Córdoba para llenar el Patio de los Naranjos con la sensibilidad y el virtuosismo que caracterizan al compositor cordobés. Aunque, qué mejor escenario que la Plaza del Potro para asistir, el 10 de julio, a las 20.30 horas, a la final del Concurso de Jóvenes Talentos de Guitarra de Acompañamiento de la Fundación Cristina Heeren.

La intensidad emocional del jazz

Eric Clapton, Herbie Hancock, Aretha Franklin, Elton John o Miles Davis son algunos de los nombres con los que el músico, compositor y productor Marcus Miller ha trabajado, por dar cuenta del nivel en el que se mueve el que está considerado uno de los bajistas más importantes del jazz, el r&b, la fusión y el soul y quien incluye en su gira europea el encuentro que tendrá con el público amante del jazz el 11 de julio, en el Gran Teatro. Su prolífica carrera como compositor de temas para el cine, su virtuosismo en su constante evolución del funk, groove, convierten en un privilegio el hecho de poder ver de cerca su puesta en escena. Del mismo modo, la visita del Barítono Gregory Porter a nuestro país trae el 7 de julio, en el Teatro de la Axerquía, la esencia de Nat King Cole o Stevie Wonder, dos de sus ídolos. Claro que Porter ha sabido labrar su propio camino hacia el éxito con varias nominaciones a los Grammy, su debut en Broadway y por obtener con Liquid Spirit, álbum con el que debutó en la prestigiosa discográfica de jazz, uno de los números más altos de reproducciones, 20 millones, de todos los tiempos. Una manera elegante de desmentir eso de que el jazz solo vive ahora en una minoría.

Clásico y atemporal

Desde el Renacimiento hasta las composiciones más recientes; Álvaro Toscano demuestra no dejarse nada en el tintero como guitarrista de recorrido internacional. El 7 de julio llevará al Teatro Góngora un programa denominado Vistas al mar, con el que pondrá de manifiesto su reconocida habilidad de comunicarse a través de la música. Al día siguiente, el 8 de julio, Manuel Barrueco actuará en el mismo escenario del Góngora con suites de Bach y fandangos de D. Aguado, entre otras composiciones, de modo que hará gala de su excelencia como instrumentista y como músico de calidad superior y elegante, que posee un sonido seductor y un lirismo fuera de lo común.

El virtuosismo a las cuerdas continúa, también en el Góngora, el 10 de julio gracias a David Rusell, un instrumentista elogiado por crítica y público, perteneciente a la categoría de mejor solista instrumental de música clásica según el premio Grammy que ostenta por su trabajo Aire latino. De este modo, el Góngora también servirá de encuentro para las vibraciones procedentes de otras partes de Europa, ya que la guitarrista croata Ana Vidovic, ganadora de numerosos premios internacionales, ofrecerá, el 12 de julio, un recital con incursiones en Bach y en el Concierto de Aranjuez que arropen su gran reconocimiento.

Por otro lado, también habrá espacio en las calles para la guitarra clásica gracias al concierto gratuito, en la Plaza Capuchinos, de manos de la Camerata Gala; formación vinculada desde sus orígenes a la fundación que lleva el nombre del recientemente fallecido dramaturgo y cuyo recuerdo planeará también en esta ocasión con Rafael Aguirre, a la guitarra y bajo la dirección de Alejandro Muñoz, con el Concierto de Aranjuez como programa.

Otros géneros

Los filmes Brokeback Mountain-- ganó un Óscar por la banda sonora-- y Babel o series como Narcos y La Casa, de Netflix o The Last of Us, son algunos de los títulos conocidos que cuentan con composiciones del músico argentino Gustavo Santaolalla, uno de los más reconocidos a nivel mundial. Quizá provoque ensoñaciones cinéfilas durante el concierto que ofrecerá en el Gran Teatro el 8 de julio bajo el título Desandando el camino. También en el Gran Teatro, el 10 de julio, estará sobre las tablas la cantante y compositora Silvia Pérez Cruz. Antes de nada, cabe anunciar que ya ha agotado todas las entradas para ver su espectáculo Toda la vida, un día, que ella define como "un trabajo que nace de la soledad con voluntad de unir soledades". Sí hay disponibilidad para disfrutar, el 12 de julio, de La estación del momento, último trabajo de Zenet, donde hace gala de su estilo único desde las referencias del Hip hop, el r&b o el jazz.

La canción cubana o la fusión de sonidos orientales y occidentales seducen a los oídos curiosos

Incluso habrá lugar para el rock en el Gran Teatro, el 13 de julio, gracias a Coti, quien propone un espectáculo diferente en el que planearán sus éxitos como Antes que ver el sol, Nada fue un error o Color esperanza. Quienes también prometen hacer uso de la nostalgia son Ariel Rot y Kiko Veneno por convertir el Teatro de la Axerquía, el 8 de julio, en una fiesta gracias a Un país para escucharlo. También tendrá su puesta de largo al aire libre una banda que casi no necesita presentación como abanderada del indie rock. Lori Meyers se úne a Los Enemigos el 14 de julio con el objetivo de demostrar su poderío escénico ante varias generaciones. Asimismo, tocarán en doblete en La Axerquía, el 15 de julio, dos exponentes del rock alternativo: Arde Bogotá y León Benavente, este último placer insustituible de melómanos sibaritas, por sus letras ácidas pero elegantes y cargadas de ingenio sobre bases de pop, rock punk. Mezcla explosiva.

Pero quien busque descubrimientos aún más ecléctivos puede optar por los sonidos cubanos del cantautor Carlos Varela, el 9 de julio en el Gran Teatro; el diálogo de oriente y occidente de Gabacho Maroc, el 11 de julio en el Teatro Góngora, o la voz indomable de la cantante y compositora peruana Susana Baca, quien actuará el 15 de julio en el Gran Teatro.