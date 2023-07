José Antonio Rodríguez: "La diferencia en el arte es lo que enriquece a la cultura"

Tras años en Los Ángeles, vive en su Córdoba natal desde la pandemia. Sin embargo, como dejará ver en el transcurso de la entrevista, el maestro no ha perdido nada de acento. El Patio de los Naranjos lo recibirá el 12 de julio, cuando tocará, dentro del Festival de la Guitarra -- cita a la que ha estado vinculado en varias ocasiones como artista y docente-- junto a la Orquesta de Córdoba El guitarrista azul, obra inspirada en una época melancólica para Picasso y con la que se identifica, por los sinsabores de una actitud idealista en el arte que comparte con referentes como Paco de Lucía, Serranito y Manolo Sanlúcar.

¿Se considera un compositor impresionista?

Soy un músico flamenco y nosotros tenemos esa virtud de representar lo que vemos y sentimos. Así es nuestra raíz. Como flamenco, me dejo llevar a la hora de componer por lo que siento. En el caso de Picasso, su época azul es la menos conocida, la más triste e incluso dramática. El drama y la tristeza para un compositor o un guionista de cine es un filón. Sentía que podía expresar esa misma inquietud o melancolía del pintor. Así que sí, a veces me siento impresionista en la música. En mi gusto personal estoy muy vinculado a músicos como Debussy, músicos franceses muy relacionados con España a través de Falla y otros compositores.

¿Ha vivido momentos en los que le haya costado más el reconocimiento?

Afortunadamente, los tiempos cambian junto a las circunstancias. Hay situaciones, afortunadamente, que no he vivido. No he pasado penurias. Pero, en lo que respecta a la parte más íntima como compositor o creador, sí sentimos la indiferencia de mucha gente porque no entienden a la primera esa novedad. Es frustrante porque tú sí lo tienes claro, pero se necesita un tiempo para la buena recepción. En cuanto los humanos no entendemos algo, tendemos a la indiferencia. A veces es duro investigar, mantener un esfuerzo por innovar y que se valore más lo manido. Eso para un artista es durísimo. Es el reflejo de esa época de Picasso junto con la problemática personal, que difícilmente va separada del artista. Los sentimientos nos afectan constantemente por ver la vida a través de la música.

¿Diría algún nombre concreto?

Cuando doy los cursos trato de inculcar la diferencia en mis alumnos. Esto me parece imprescindible en un mundo global. Si no, todo sería un calco. La diferencia en el arte es lo que enriquece a la cultura. Claro que la diferencia provoca indiferencia. Lo extraño, la rareza, no está dentro del circuito y cuando se produce un desplazamiento de estas figuras, el sentimiento es horroroso. Esto lo han vivido todos los grandes. Por ejemplo, Paco de Lucía fue muy criticado por su forma de empezar a ver el flamenco. Solo era valorado por sus compañeros cercanos. Con Víctor Monge Serranito pasó lo mismo. Al final, son estas figuras las que nos alimentan y hacen que progrese la cultura.

"Las modas están muy bien, pero a mí la tendencia que me interesa es la que tiene contenido"

Cuando compone, ¿Cómo mira a las nuevas tendencias?

Me formé en la base más tradicional del flamenco para dirigirme luego a la música que quería hacer. Las modas y tendencias en cualquier arte están muy bien, son necesarias. Pero a mí la tendencia que me interesa es la que tiene contenido. A mí que un guitarrista se vista con ropa de un diseñador de moda me parece el mismo artista con otro celofán. Me interesa lo que tenga que decir y lo que pueda llegar a ser esa música. El envoltorio no me interesa mucho, aunque yo también vivo en ese juego y entiendo la importancia de las cuestiones escenográficas o técnicas. Pero, a la hora de disfrutar , me quedo con el contenido.

Ha colaborado con Chick Corea, ¿El flamenco y el jazz volverán a estar juntos en su caso?

Son circunstancias. Nunca pretendí unir el jazz con el flamenco. Las fusiones y encuentros con otros músicos me encantan, es algo que he hecho toda mi vida. Pero es con los músicos, no con la música. Jamás tocaré jazz, ni por asomo, como Chick Corea ni él, que en paz descanse, tocaría flamenco aunque sea una de sus pasiones. Pero sí podemos entendernos a través de un lenguaje común y aportar cada uno su impronta. Eso no solo me parece interesante, sino enriquecedor, necesario.

En alusión su trabajo ‘Manhattan de la Frontera’, ¿Cómo perciben allí los estímulos del sur?

Me gusta que disfruten mi música los entendidos, los aficionados. Pero también que lo haga el oyente general, aunque no sepa del todo lo que estoy tocando. Es decir, que lo sienta a su manera. Estados Unidos es un país muy enriquecedor en ese sentido porque el público es muy abierto, con ganas de hacer nuevos descubrimientos y sin tener ideas preconcebidas de cómo debería ser un estilo. Vuelvo con el ejemplo de Paco de Lucía. Nadie dice de él que es un guitarrista flamenco. Allí, Paco de Lucía sencillamente es un gran guitarrista. Las etiquetas, en la mayoría de ocasiones, son muy molestas y poco acertadas.

"En América, Paco de Lucía es sencillamente un gran guitarrista. Las etiquetas molestan"

¿Alguna anécdota que pueda contar de sus muchas colaboraciones?

No tanto anécdota como comentario. He tenido la suerte de pertenecer a una generación en la que he podido tocar con nombres como Paco de Lucía, Manolo Sanlúcar o Serranito. Incluso he podido acercarme un poco a Sabicas o Mario Escudero. También de generaciones posteriores, como Juan Gómez ‘Chicuelo’ o Diego del Morao. Yo soy de la generación de sus padres, pero hemos trabajado juntos muchas veces. No es fácil pasar por estos estilos diferentes y he tenido esa suerte. He conocido el casete, el vinilo, lo analógico, lo digital y la música online. Es curioso. Tantos cambios radicales en la música e intérpretes en tan solo 30 o 40 años.

¿Algunos nombres que la hayan influido inevitablemente?

Paco de Lucía, Serranito y Manolo Sanlúcar. Son tres estilos completamente diferentes y que me han llenado con su música. He tenido la suerte de ser su amigo, conocer sus procesos creativos. Eso es increíble. Estar con ellos, conocer sus vivencias, ha sido una escuela grandísima. Luego están Alejandro Sanz o Miguel Poveda. La grandiosidad de su música está vinculada a su manera de ser. El artista representa lo que es y los grandes artistas son grandes personas.

¿El flamenco en la provincia goza de buena salud?

Creo que sí. Estoy en cierto modo vinculado con el concurso de Jóvenes flamencos de la Diputación de Córdoba. Se va viendo un plantel de jóvenes con mucha inquietud, otros con mucha valía como profesionales. Lo único es que se necesita paciencia. Este arte no es momentáneo. Se necesita madurez. No es como otras músicas, que se producen en un periodo corto de tiempo.

¿Qué le queda por hacer con su guitarra?

Espero que mucho. Cuando uno acaba una obra ya piensa que es difícil hacer otra pero, automáticamente, la mente se activa junto con la inquietud. Te puedo adelantar que estoy componiendo una nueva obra que saldrá el año que viene. Espero estrenarla en Córdoba. Ya estoy en el ecuador. Ahora