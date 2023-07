No cabe duda de que, una de las artistas cordobesas más destacadas actualmente es María José Llergo. La joven pozoalbense está experimentando una trayectoria meteórica, sobre todo desde que sacara su primer álbum 'Sanación' (2020) y recibiera el Goya a 'Mejor canción original' el año pasado por 'Mediterráneo'. Esta fama hace que sus comentarios y opiniones sean más seguidos y que algunos de ellos se viralicen, como es el caso de este extracto de una entrevista, en la que reinvidica como "una persona sintiente".

María José Llergo reivindica tener voz

En una entrevista para el programa Playz de RTVE, la artista ha reflexionado sobre el papel de los artistas en la creación e interpretación de música. Es conocida la conexión entre Llergo y el poeta Federico García Lorca, de quien ha versionado diversos poemas como 'Nana del caballo grande' o 'El romancero gitano'. En este sentido, señalaba que "no se puede valorar a Lorca sin entender su contexto histórico". A partir de esa reflexión inicial, Llergo señalaba que "privar al artista de su propia voz no es arte, más bien entretenimiento".

Y es que, la joven ha puesto en valor la capacidad de los artistas de "mojarse" y "significarse" políticamente. "Cuando canto 'Canción de los Soldados' (un tema sobre la Guerra Civil) me encuentro a personas que me agradecen poder hablar de eso y otras que me dicen que no me moje porque solo soy una cantante". Llergo critica este tipo de comentarios y recuerda que "no soy un radiocasete, que le das y canta lo que quieras".

En base a esto, ha aprovechado también para señalar que un artista, o un cantante en este caso, va más allá de su capacidad de interpretar con mayor o menor virtuosismo una canción: "soy una persona sintiente, un ser que ve el mundo a su manera y lo plasma en canciones". Para después añadir: "si tú me quitas esa percepción de lo que soy estás matándome por dentro".

En un país lleno de gente de mierda haciendo ruido, sé María José Llergo. pic.twitter.com/qJGh3J77ER — 𝑵𝒂𝒛𝒂𝒓𝒆𝒕 𝑬𝒔𝒄𝒐𝒃𝒆𝒅𝒐 (@nazaret) June 27, 2023

Reacción de las redes

El clip lo han publicado en redes sociales diferentes usuarios, y ha recibido centenares de miles de visitas, un tuit ya supera las 584.000. La gran mayoría de ellos alabando y compartiendo la reivindicación de la joven de Pozoblanco. "Mis dices niña bonita, por tus palabras y por tus dejar las cosas claras", "no la conocía pero me ha ganado", "¡qué mujer tan inteligente y sensible!", son solo algunas de las reacciones que se han podido leer.