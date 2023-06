"Los clásicos reflejan que todos tenemos nuestro punto romántico"

Empezó como bailarín en concursos de televisión y pronto saltó al teatro musical en obras como High School Musical, en su versión española, Hoy no me puedo levantar o La jaula de las locas. Ahora interpreta a Cosmo Brown en Cantando bajo la lluvia, una gran producción musical dirigida por Àngel Llàcer y Manu Guix, con coreografías de Nuria Benedited, que llega al Gran Teatro este jueves.

¿Qué diferencia este montaje de las versiones anteriores?

Es una versión renovada de un clásico maravilloso. Àngel Llàcer, Manu Guix y Nuria Benedited han sido muy respetuosos con la época y el estilo, pero tiene un toque más fresco porque lleva por delante ese mensaje de optimismo, de superponerse al cambio. Los protagonistas son actores del cine mudo a quienes les pilla por sorpresa la irrupción de lo sonoro y deben adaptarse. Este no deja de ser un tema muy actual por la incidencia de las redes, las nuevas tecnologías, que también obliga a la resiliencia.

¿Qué aspectos modernizan la propuesta?

Han echado el resto a nivel estético. La escenografía es una preciosidad, a la par que útil. Se trata de paneles muy grandes que representan distintos escenarios por cada lado y van cambiando. El vestuario de Miriam Compte también es increíble. Todo encaja.

¿Cómo se logra el efecto de la lluvia en la escena del baile en las farolas?

Llevamos una especie de piscina bajo el escenario. Se trata de un montaje muy complejo en el que los técnicos tienen que trabajar a destajo. Es un suelo de tablillas alargadas y entre cada una de ellas hay un hueco muy estrecho por donde se filtra el agua que cae de la lluvia que cae a la piscina. Esa agua se lleva a un depósito donde se recicla, se depura y vuelve al mecanismo para caer en forma de lluvia. En invierno hasta se calienta para que no le caiga el agua helada a los compañeros.

Debe de tratarse de un gran esfuerzo físico y vocal, incluso por bailar mojados

Exacto. De todos los montajes que he hecho, que no son pocos, este es donde he llevado al extremo mis capacidades tanto profesionales como artísticas. Es muy exigente. El trío de ases, como yo les llamo, que son Àngel Llàcer, Manu Guix y Nuria Benedited han querido exprimir y sacar lo mejor de cada artista.

¿Cómo es el personaje de Cosmo Brown?

Es un caramelo para cualquier actor, aunque la responsabilidad es muy grande porque siempre está detrás el referente de Donald O’ Connor en la película original, quien fue una bestia como acróbata y cantante, quien todo lo hacía con una sonrisa, con elegancia. También te diré que asusta. En el momento en que me llamaron, después del casting, para decirme que el personaje era mío, sentí mucho vértigo. Me vinieron todas las imágenes de los números tan complicados de la película, la escena del baile con los violines o el salto mortal. Los ensayos fueron muy duros, pero ahora lo disfruto como un niño pequeño en una piscina de bolas.

¿Cómo lo preparó?

Es un personaje que puede parecer sencillo, pero tiene muchos matices porque Cosmo es el genio en la sombra. De los dos amigos, el que no lleva bien la fama pero, sin él, el protagonista no es nadie. Cosmo es la cabeza pensante, el que maneja los hilos. Àngel Llàcer es un genio y trabajar con él en este aspecto fue increíble. Poco a poco fuimos puliendo. Este personaje es muy sutil, tiene muchas aristas, debe transmitir esa energía como de jefe pero sin pasarse, sin llegar a resultar pedante o prepotente. Yo vi mucho la película, no para copiar a Donald O’ Connor, pero sí para tenerlo de referente y adoptar esa posición corporal de los actores de Hollywood, siempre tan elegantes. Pero es que físicamente ya ni te cuento, incluso asistimos a clases de claqué.

¿Cómo es trabajar bajo la batuta de Àngel Llàcer y Manu Guix?

Todo el mundo conoce su parte más televisiva, pero cuando trabajas con ellos de una manera más íntima te das cuenta de que son dos genios. Manu tiene cuatro huesos más en cada oído porque no es normal que en un coro de más de veinte personas sea capaz de señalar a uno para decirle «esa nota no va ahí». Luego es increíble cómo suena la orquesta bajo su dirección. Con Àngel pasa lo mismo, te das cuenta de que un director va más allá por su gran visión. Él deja jugar mucho y eso para un actor es una maravilla.

Una producción de esta magnitud habrá supuesto grandes retos

Exactamente. El casting fue muy divertido, pero aún así supuso un gran trabajo. Una vez que entras en la producción, llegan meses de trabajo muy arduo. Son horas y horas. La escena de la película en la que Cosmo le canta a su compañero y hace un mortal la estaba comentando con Àngel y me preguntó si sabía hacerlo. Le respondí que no. «Bueno, pues vas a hacer un mortal», me dijo. Así que con ayuda, al final, lo logramos y termino haciendo un mortal escalando por la pared. Siempre acabo muerto de cansancio porque llegas allí, con ese decorado y la orquesta en directo sonando a tus pies. Cómo no vas a terminar muerto, si es la mejor de las drogas.

Esa ilusión se transmite al público, inevitablemente

De entre todos los comentarios que nos llegan del público siempre destaca el mismo, «qué bien os lo pasáis». Es verdad. Hacer tantas funciones seguidas a la semana, para nosotros es matador. Pero cuando trabajas en algo que te enciende la llama por dentro, es una maravilla. Eso y que cuando Àngel hace un casting siempre lo dice, «no elijo a los mejores, a mí me interesan las personas profesionales pero con buen corazón». Lo consigue. Se crean unos equipos que terminamos siendo familia.

¿Por qué una historia del siglo XX sigue siendo atractiva?

Porque, pese a que estamos en una época fría en cuanto a las relaciones interpersonales, por la desconexió que nos provocan las redes sociales, guardamos ese deseo del romance, las ganas de que ese alguien inesperado llegue a nuestra vida. Es lo que le ocurre al protagonista, un famoso quien conoce a una chica, la única que no le baila el agua y es la única que no se puede quitar de la cabeza. Esa fijación nos ha pasado a todos. Es un romance la vieja escuela, con las miradas, los momentos incómodos. Es lo bueno de los clásicos, reflejan que todos tenemos nuestro punto romántico aunque no nos guste reconocerlo. Además, es una historia llena de optimismo. Está mal tirarse flores, pero nosotros plasmamos muy bien esa ilusión cuando nos subimos al escenario.