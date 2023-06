La intérprete cordobesa Trinidad Montero La Trini rinde homenaje al compositor gaditano Manuel Alejandro en su último espectáculo, que estrenará el próximo viernes en el Palacio de Viana, dentro del ciclo Conciertos Sentidos. Bajo el título La Trini canta a Manuel Alejandro, la cantante hace un recorrido por las canciones del compositor "más universal que ha dado España", con más de 600 canciones, algunas de ellas llevadas a la popularidad de la mano de artistas como Raphael, Rocío Jurado o Luis Miguel. "Hacía mucho tiempo que quería hacer una revisión de algunos de sus temas y llevármelos a mi terreno, a mi forma de cantar y actuar y acercarlos al público", señala la artista, que asegura que la selección de canciones "no ha sido fácil".

"Para mí es de los autores que más calidad han aportado a las canciones, no hay ninguna que no te ponga el pelo de punta, todas tienen esa profundidad", continúa La Trini, que reconoce que finalmente ha elegido "las canciones que tienen que ver con mi vida, porque lo que hace que me emocione y que el público capte esa emoción es cantar desde mi verdad, todos en algún momento hemos amado, hemos sufrido y hemos hecho sufrir".

Una actuación íntima

Así, en el repertorio figuran títulos como Ese hombre, Mi amante amigo o Se amaban, «esta última muy desconocida, creada para Luis Miguel y que ha sido un gran descubrimiento», continúa la intérprete, que también cantará Qué sabe nadie, Lo siento mi amor o En carne viva.

"Son todos temas muy conocidos que al oído de la gente tendrán otra dimensión", prosigue la cantante, que sobre las tablas estará acompañada por Manuel Molina al piano, José Salgado al bajo y Manuel Montilla en al percusión latina.

La Trini afronta con mucha ilusión la presentación de este nuevo espectáculo de pequeño formato, una actuación íntima, tras haber llevado a escena el montaje La cosa está que Trini. Por último, la cantante asegura que a Manuel Alejandro "no se le han dado en España los homenajes que merece dado lo que ha contribuido a la música; este es el mío, y será muy difícil que no me emocione". Una sensación que compartirá con el público, a quien invitará a compartir las vivencias que ha tenido de la mano de la música del autor gaditano.