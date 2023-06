«Me habría gustado conocer a los hermanos Machado y ser su amigo»

Tras el éxito cosechado con su novela La larga noche, premio Jaén de Novela 2022, sobre los últimos momentos de vida de Manolete, el autor cordobés vuelve a acercarse a los claroscuros de personajes ilustres en El querido hermano, premio Málaga de Novela 2022, donde desmitifica la mala relación de los hermanos Machado al narrar el viaje a Colliure de Manuel al enterarse de la muerte de su hermano Antonio.

¿Dónde sitúa el centro de la narración?

La novela comienza con Manuel Machado, cuando baja las escaleras de la pensión Filomena la mañana del 25 de febrero de 1939 y recibe la noticia de que su hermano Antonio acaba de morir. La voz narrativa se enfoca a través del personaje de Manuel hasta que consigue, con mucha ayuda, un coche y el permiso para poder salir de Burgos, en ese momento capital de la España franquista, para atravesar el norte del país hacia Colliure. Le acompaña su mujer, Eulalia Cáceres, en un coche conducido por un chófer, Raúl, con ideas falangistas, quien sufrirá una transformación durante el trayecto. La mirada del lector va entrando en el interior de ese vehículo a través de los ojos de Raúl, para descubrir la convivencia de la pareja y el gran significado que tiene para Manuel la despedida de su hermano Antonio.

Ha debido ser difícil dar los toques justos de ficción a una historia real.

Para que la parte de ficción resulte verosímil es fundamental que la parte real sea muy sólida. La primera parte de la novela transcurre en Burgos, cuando Manuel se queda allí atrapado al comienzo de la guerra y lo detienen durante tres días, acusado de no haberse manifestado con la suficiente vehemencia a favor del movimiento nacional. De fondo late su condición de hermano de Antonio Machado. Este hecho, así como su ingreso posterior en la Real Academia Española, en 1938, y su vida en la pensión Filomena, donde convivió con periodistas y toreros, está muy documentado para que la parte de ficción sea verosímil. A la ficción que me planteo le exijo poder creérmela. Cuando manejo personajes históricos, como es el caso de mi novela Atocha 55, en la que aparecen personas reales, todavía vivas, como Manuela Carmena o Cristina Almeida, el pacto de honradez que estableces con lo que escribes es absoluto. Los hechos que conozco, tengo que ponerlos tal cual. Aquello que no conozco, como es el caso de este viaje en coche de Manuel Machado, debe estar evocado desde una verosimilitud muy sólida.

¿Cómo se ha documentado para lograr esa solidez?

A lo largo de muchos años. La primera vez que pensé en esta novela lo comenté con mi maestro Pere Gimferrer, cuando tenía veintipocos, y los dos coincidimos en que yo era demasiado joven para afrontar una idea de tanta dureza, tanto dolor existencial, con la Guerra Civil de fondo y el hecho de que a Manuel se le muriese la mitad de sí mismo al conocer la noticia de la muerte de Antonio. Por aquel entonces, yo era muy lector de Antonio. A Manuel lo descubrí más tarde, pero es un poetazo. Fui leyendo todo lo que caía en mis manos a cerca de sus vidas, vi documentales, por supuesto me adentré en las obras completas de los dos escritores. En el año 2018 me presenté a la beca Leonardo del siglo XXI, de la fundación BBVA, con la idea de esta obra. Tuve la gran fortuna de obtenerla. Ahí ya había reunido una gran bibliografía. Se ha escrito mucho sobre ambos, sobre todo de Antonio. Si tuviera que destacar un título sería la biografía de Gordon Brotherston. Pero la principal fuente ha sido la propia obra de los dos.

En la novela está muy presente el viaje de ambos hermanos a París. ¿Cómo influyó esa experiencia en sus obras?

El viaje a París de los hermanos Machado es uno de los episodios que menos se ha contado. En 1899 Manuel va a trabajar allí como traductor para la editorial Garnier, que publica libros en español para América Latina. Como siempre, él echa mano de su hermano Antonio. Ellos no eran sencillamente hermanos de sangre, también lo eran en la literatura y en la vida. A veces parecían un solo ser con dos caras. Se querían mucho y estaban muy unidos. Antonio viaja a la ciudad en busca de Manuel y se encuentra un París moderno, del simbolismo, el París donde Oscar Wilde da sus últimos pasos como un ángel caído, el París de Montmartre, el Moulin Rouge, los largos amaneceres, de grandes poetas y escritores con los que se relacionan. Representaba la puerta de la modernidad para los escritores españoles. Fue un momento de gran estallido literario y vivencial para ambos. El mundo de Burgos, de la Guerra Civil, es duro, opresivo, frío y en blanco y negro. Así que cuando Manuel se dirige, en primer lugar, a París en ese viaje en coche, pensando que su hermano ha muerto allí, evoca esos cuarenta años atrás donde ambos llegaron a un París tecnicolor, lleno de vida y efervescencia. París fue para ellos un referente de felicidad y ebullición poética. Así que en la obra conviven esos dos mundos y no se ha hablado de ninguno.

¿Por qué se ha creado ese mito en torno a la supuesta mala relación de los hermanos?

Porque la gente es muy dada a hablar con autoridad sobre lo que no conoce y siempre resulta más sencillo para ciertas mentalidades simples o interesadas construir un relato maniqueo en lugar de molestarse en estudiar lo que ocurrió de verdad. Voy a dar dos detalles para desmentir que estuvieran enfrentados. Justo antes de la Guerra Civil, Miguel Pérez Ferrero, un periodista de la época, le propone a Antonio Machado hacer una biografía sobre él, en el Café Varela, en Madrid. Antonio Machado acepta la oferta pero pone la condición de que se haga en paralelo con la biografía de su hermano Manuel. Porque su vida y su poesía no podía entenderla sin su hermano. He llegado a leer artículos que hablan de conflictos de vanidad entre ambos. Todo inventado. Cuando Antonio va camino del exilio, hay testimonios de periodistas que lo entrevistan de camino a la frontera con Francia y contaron que Antonio, al terminar las entrevistas, siempre preguntaba por su hermano. Claro que los dos sabían lo que escribía el otro sobre los bandos en los que estaban. Pero la diferencia ideológica o cómo se adaptaron a sus circunstancias no tiene nada que ver con el cariño que se tenían. De hecho, Manuel, en el año 43, a partir de un verso de Antonio, escribe un poema en el que dialoga con su madre sobre la muerte de su hermano. Pero el gesto definitivo se da cuando Manuel viaja a Colliure. Él podría haberse quedado en Burgos para vivir su duelo por sí mismo. Nadie le habría reprochado nada. Pero aun así, un hombre castigado por la vida y con bronquitis crónica, se cruza el país y al llegar al cementerio se pasa dos días en diálogo silente, frente a la tumba de su hermano. Estos datos son comprobables. Hay quienes levantan trincheras en base a las ideologías políticas. Por ello la literatura está para poner la verdad en su sitio.

Entonces, ¿ha escrito la novela con una intención conciliadora?

Me encanta esa palabra, pero no exactamente. Es una intención de justicia. Hay un componente de cariño por mi parte hacia Antonio y Manuel. Son unos hombres a los que me habría gustado conocer, ser su amigo y sentarme con ellos en el café Varela cuando llegaba Unamuno de Salamanca; estar con ellos en París, en la misma mesa con Oscar Wilde. A través de los Machado se ha querido simbolizar el enfrentamiento entre españoles, pero es justo lo contrario. Se trata de poner en valor su amistad, su amor.

¿Deberían hacerse más ejercicios literarios de desmitificación?

Me interesan los personajes en conflicto, pero quienes también encuentran un momento de fulgor e intensidad poética. Hemos de poner el foco en los momentos en los que hemos dado lo mejor de nosotros como seres humanos. La realidad es compleja, poliédrica, y el factor humano está por encima de las ideologías.

¿De dónde viene su interés por los personajes ilustres?

Mis primeros recuerdos nítidos en la lectura son los poemas de Antonio Machado y Juan Ramón Jiménez. Machado ha sido siempre, para mí, uno de los grandes poetas, junto con nombres como Lorca. Su historia es extraordinaria y la historia de los dos ya ni te cuento. Es una mezcla de factores. Un deseo de poder convivir con ellos mediante la escritura. Alguien podrá decir que influye mi visión. Claro, por eso es mi mirada.