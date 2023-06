El calor, con 38 grados, no fue impedimento para que el pequeño municipio de Cañete de las Torres, de apenas 2.900 habitantes, triplicara en la noche de este sábado su población con una trilogía de conciertos de gran nivel que animaron a los asistentes. Cañeteando cumplió con gran nota su décima edición. Las actividades comenzaron con el festival infantil en la Ronda de Maestro Hita. A las 21.30 horas, puntuales, se inició en la plaza de España, el concierto de Macaco, llegado desde Gran Canaria. Su música protesta fue como agua de mayo, con temas como Me lía, Moving, Una conexión, Lo quiero todo, El cuerpo no minete, Volar y muchos más. Concluyó a las 23.05 horas en un inicio que no quisieron perderse personas venidas de muchos lugares de Córdoba y de otras provincias.

Posteriormente, subió al escenario Varry Brava, un grupo murciano de indie pop, integrado por los oriolanos Óscar Ferrer, Aarón Sáez y Vicente Illescas. Fue en la avenida de la Constitución, a apenas 50 metros del anterior concierto. Temas como No gires, Bajo la luz perfecta, La ruta del amor, Playa y otras canciones animaron el ambiente hasta pasada la media noche, dando paso al concierto de Fangoria, que tuvo lugar en el parque de Andalucía. Fue el plato fuerte de un festival de Cañete de las Torres que es ya es referente en Córdoba, con un escenario inmenso y con un espectáculo único de Fangoria, con Alaska y Nacho Canut, con temas míticos como A quien le importa, Fiesta en el infierno, No sé qué me das, etc. Y más tarde tiene lugar, en el Jardín de Cactus, la actuación de DJ Adrián L y DJ Karlos Perea, prevista hasta bien entrada la madrugada. Además, también de madrugada, actúa Tunning en el polígono Los Ruedos. Una noche mágica, en la que la policía local, con refuerzos de otros compañeros de pueblos vecinos y de Protección Civil, así como un gran número de empleados municipales, realizan un trabajo encomiable antes y durante el festival.