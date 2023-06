El CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo (Córdoba) ha sido galardonado en la IX Edición de los Premios Andaluces El Audiovisual en la Escuela, premios que organiza el Consejo Audiovisual de Andalucía (CAA) en colaboración con la Fundación Cajasol y la Agencia Pública Empresarial de la Radio Televisión de Andalucía (RTVA). El premio obtenido, de 1.500 euros, deberá ser destinado a la adquisición de material educativo o a la realización de actividades relacionadas con la comunicación audiovisual.

El objetivo de este certamen es reforzar las competencias en comunicación audiovisual en los centros educativos de la comunidad autónoma, así como estimular la capacidad crítica de los más jóvenes ante los mensajes y la publicidad a la que se exponen, a través de los contenidos audiovisuales que consumen. En esta novena edición se han recibido alrededor de 60 vídeos procedentes de distintos centros escolares de todas las provincias andaluzas, de los que tan sólo seis han sido nominados como premiados.

Asistentes y categorías premiadas

A la gala presentada por Jaime, Adri y Samara, más conocidos como los presentadores del programa de Canal Sur TV Enreda2, han acudido distintas personalidades representando a entidades relacionadas con el sector educativo y el audiovisual: Antonio Pulido, presidente de la Fundación Cajasol, Isabel Cabrera, directora adjunta de Canal Sur Radio y TV, Manuel Pérez, presidente del Consejo Escolar de Andalucía, Guillermo Sánchez, productor del programa de televisión Enreda2 o Pablo Miralles, director del programa de televisión La Banda, entre otros. A través de la pantalla ha enviado un mensaje de felicitación a los premiados Patricia del Pozo, consejera de Desarrollo Educativo y Formación Profesional de la Junta de Andalucía. El jurado ha estado integrado por representantes del Consejo Audiovisual de Andalucía y de la Fundación Cajasol, y presidido por Domi del Postigo, presidente del CAA.

En la categoría de Ciclo Inicial y Medio (6-8 años), el jurado ha premiado el video “Error 404” del CEIP Virgen de las Cruces de El Guijo (Córdoba). En dicho cortometraje el alumnado aborda el buen uso de las nuevas tecnologías, concretamente del teléfono móvil. El trabajo muestra un encuentro de familias en la naturaleza para pasar un día de convivencia comiendo, charlando, paseando… En este caso, después de almorzar, llega el momento en el que los niños y niñas se van a jugar libremente mientras sus familias siguen de tertulia, pero como hábito socialmente adquirido y aceptado, lo que ahora conocen como juego libre, es jugar con el móvil. Un móvil que piden a sus familias o cogen a su antojo, pues saben que no hay inconveniente para hacerlo. El problema surge cuando en esa necesidad o ansiedad por centrar su actividad en el visionado y manejo del teléfono, descubren que en ese lugar no hay cobertura: Not Found. Error 404. Después de buscarla desesperadamente, y casi sin darse cuenta, pasan de focalizar la actividad en el dispositivo a usarlo como un objeto cualquiera dentro de sus juegos hasta que deja de aparecer de ninguna forma, para dar paso únicamente a la diversión y a la comunicación entre ellos. De ahí la frase final: "más allá del móvil, estás tú".