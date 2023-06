La fuerza 'Atemporal' de El Barrio emociona a una Plaza de Toros repleta

El grito de las miles de personas que esta noche han llenado la Plaza de Toros para ver, escuchar y sentir el nuevo espectáculo de El Barrio refleja el éxito de un artista que no ha conocido los altibajos durante una carrera de más de veinte años y 14 discos en el mercado. Razón de más para nombrar Atemporal a un álbum que no promete novedades descabelladas en cuanto a sonido o referencias estéticas, precisamente porque representa la fuerza del carácter andaluz y su voluntad de permanencia.

José Luis Figuereo ha dejado ya una marca bien honda en la música española con un estilo propio y pese a ser poco amigo de las justificaciones o el autobombo en medios y sin inquietudes excesivas por las modas de la industria. Su estilo es el de la poesía sencilla pero honda en historias cotidianas en las que el sur siempre está presente, como un ente impulsor de la inspiración y las ganas de amar. Este es el denominador común del rock andaluz; género donde 'El Selu' ya cuenta con un reinado sólido, defendido por el afilado escudo del pop. Pero si hay una institución encargada de colocarle la corona, esa es la de los barrieros, donde sus seguidores encuentran su razón de baile, cante y goce. Pero en qué consiste exactamente el ser un barriero.

En primer lugar, es de obligado cumplimiento llevar uno de sus sombreros. Pero con eso no basta. Para ser un buen barriero o barriera, "de los pies a la cabeza", hay que "sentir muy andaluz y echarle alegría a la vida", una vida "sencilla, con humildad y buen rollo", comentaba la familia Márquez González mientras sus miembros entraban a la arena, padres e hijos adolescentes con sus sombreros al estilo Al capone.

El artista logra un espectáculo de gran fuerza visual con varios momentos de intimidad por el duende flamenco

Mientras la pista se iba convirtiendo en una marea humana, otros calentaban motores, "Seeelu, Seelu...", coreaba un grupo de amigos con camisas de lino. "Somos los barrieros, venimos todos a una...", cantaban dos chicas, y ni el calor sofocante, ni las largas filas para pedir en las barras han importado cuando ha comenzado el efecto estroboscópico en el escenario, al que ha seguido una introducción potente. Guitarras eléctricas, fusionadas con teclado, guitarra clásica, batería y, de fondo, en pantallas enormes, imágenes del mar en movimiento que han hecho enloquecer al auditorio justo cuando han empezado a sonar Amores Maníos y Agua Fresca. "A ver cómo canta mi Córdoba", ha señalado Selu. "Siempre me acogéis con los brazos abiertos" y "vamos a intentar daros una noche memorable" han sido los alegatos iniciales del cantante. Vaya si ha sido memorable.

Los temas del último disco, como El último adiós, Niña del Viento, Qué Arte No, han costado más arrancar los coros de una Plaza de Toros rebosante. Pero los dos coristas y palmeros quedaban tan bien con el cajón, la batería, la guitarra clásica, el bajo y la guitarra eléctrica, que la emoción general no ha hecho sino aumentar a cada canción. El Selu lo ha dado todo. Se ha roto la voz en Curandero y ha cedido, de manera muy acertada, protagonismo a sus acompañantes en Mi pena y No vale la pena, con momentos que han recordado a un tablao flamenco y han aportado un carácter íntimo a lo multitudinario. Inluso se ha marcado un Freddie Mercury al hacer repetir al público sus 'iolere eooo' flamencos. Ha habido una alusión musical a La Leyenda del tiempo de Camarón, en un verdadero alarde de rock psicodélico para deleite de los más acérrimos con la técnica.

Barrieros aparte, si él ha logrado esta noche la eternidad ha sido por su indiscutible duende. El pop y el rock van detrás.