La concejalía de Cultura del Ayuntamiento de Puente Genil, junto a la asociación Juke Joint, ha dado a conocer este lunes el cartel y programa de actuaciones de la 17ª edición del Rock and River Blues Festival, que se celebrará durante los días 30 de junio y 1 de julio. El evento se desarrollará en el anfiteatro Hermanos Cuenca. Una actividad musical que cuenta con un presupuesto de 12.000 euros, financiado entre el consistorio y la Diputación de Córdoba.

Lo han presentado la edil en funciones, Eva M. Torres y el coordinador del mismo, Joaquín Rodríguez. Se trata del "pistoletazo de salida al verano con la asistencia de bandas nacionales e internaciones que convierten a Puente Genil en el centro neurálgico del blues". Respecto a la coordinación del evento, la concejala ha destacado "la maravillosa labor que enriquece aún más la cultura de nuestro pueblo dando un sello de identidad a este festival". Además, Rodríguez ha agradecido a Eva M. Torres su labor y ha incidido en su deseo de que "vengan aficionados a nivel nacional e internacional, ya que Puente Genil es un punto de encuentro anual".

De los sonidos del jazz de Nueva Orleans al blues

El festival comenzará el viernes 30 con The Blue Stompers Jump Review, calificada como la perla negra oculta del blues en la Costa del Sol. Una banda multinacional compuesta por el escocés Andy MacKechnie (batería), el finlandés Markus Duus (contrabajo), el britano-chipriota Paul Stylianou (armónica y voz) y a una de las guitarras más añejas de Fuengirola y sus entornos, la de Víctor 'Elmore' Sánchez. Mimbres que entrelazan la cultura musical del norte de Europa con la mediterránea y usando el blues como mortero de unión. Los Stompers suenan a Woogie Boogie, blues Afro- Americano, jazz de Nueva Orleans de los años 40 y al más crudo R & B de Dr. Feelgood.

Posteriormente, sobre las doce de la noche subirá al escenario pontanés el grupo Sweet Marta & The Blues Shakers, formado por Sweet Marta a la voz y a la armónica, a destacar por ser la única mujer armonicista en nuestro panorama masculino de la armónica de blues, y los Blues Shakers de amplia trayectoria musical. Se podría decir que, juntos, Sweet Marta & The Blues Shakers suenan como una arrolladora locomotora del blues. Esta formación, con los álbumes Come Love y Hoodoo Girl Blues, está demostrando que las raíces del blues siguen vivas, interpretando artistas como George Harmonica Smith, Koko Taylor, Bobby Blue Bland y Junior Wells entre otros, y actualmente también añadiendo temas propios.

La programación concluirá el 1 de julio con la banda Kock out Greg and The Spanish Blues Flames y clausurará este festival Howlin' Ramblers, una banda inspirada en las raíces del rock and roll con un toque gamberro y salvaje; sonido mitad Howlin' y mitad Rambler.