Ser o no ser, la pieza teatral basada en la famosa película del mismo título de Ernst Lubitsch llega mañana sábado al Gran Teatro de Córdoba (20h) dirigida y protagonizada por Juan Echanove. Estrenada en 1942 en plena II Guerra Mundial, la película del director alemán nacionalizado estadounidense lanza en forma de alta comedia un rotundo mensaje contra el nazismo: la fuerza del teatro es tal que puede desarmar el horror y la mentira totalitaria con algo tan potente como el humor.

La adaptación escénica de Nick Whitby, versionada por Bernardo Sánchez Salas, llega a los escenarios como una propuesta hilarante y trepidante, repleta de diálogos brillantes, giros argumentales sorprendentes y de una gran complicidad con los espectadores. La crítica ha elogiado el acierto con el que la versión teatral plasma en el texto los geniales diálogos de la película y esa mezcla perfecta de géneros de la que se compone la historia: una de las más agudas y redondas sátiras contra el nazismo. Acompañan a Echanove en el reparto Lucía Quintana, Ángel Burgos, Gabriel Garbisu, David Pinilla, Eugenio Villota y Nicolás Illoro. Todos ellos realizan un extraordinario trabajo en el que dan vida a 37 personajes en conjunto.

La trama

La acción transcurre en Varsovia, en agosto de 1939, cuando unos días antes de la invasión de Polonia por Alemania, una compañía teatral cuyas estrellas son el matrimonio formado por Joseph (personaje interpretado por Echanove) y María Tura (Lucía Quintana) ensaya ¡Gestapo¡, una obra que en tono cómico critica la amenaza mundial que supone Hitler.

A la vez, representan Hamlet, cuyo verso “ser o no ser” será la clave de una aventura extraconyugal. Los problemas se les multiplican a los Tura cuando las autoridades polacas prohíben estrenar la pieza para evitar las represalias del líder nazi, lo que no impedirá que Alemania Invada Polonia. Con el teatro semidestruido por los bombardeos, los actores tienen que ingeniar una trama teatral para impedir que la Gestapo se haga con un documento que acabaría con la Resistencia polaca y, como consecuencia, también con los planes de los miembros de la compañía para huir a Inglaterra. Ello supone que sean los mismos actores quienes, en un alarde interpretativo, adopten otra identidad. Y en medio de tal caos, los Tura tendrán que solventar a su vez la irrupción en su matrimonio de un joven aviador de la RAF que ha convertido su vida conyugal en un auténtico vodevil.

Ser o no ser se estrenó con gran éxito el 4 de marzo de 2022 en el Teatro Palacio Valdés de Avilés, escasos días después del comienzo de la guerra iniciada el 24 de febrero a causa de la invasión de Ucrania por Rusia. El evidente paralelismo entre el argumento de la obra y la situación actual lleva a Echanove a reflexionar sobre el hecho de que, décadas después, la historia parece empeñada en mostrar que el trasfondo de la situación que muestra la comedia no pierde vigencia.

Relación con el conflicto ucraniano

El conflicto, comenta, “nos ha hecho situarnos en un contexto actual que, desde luego, no era el objetivo, porque la invasión se produce cuando el montaje ya estaba terminado y llevábamos más de un año trabajando en él”. No obstante, añade, la realidad es que “el teatro es tan imprevisible como la vida porque es su reflejo y, lamentablemente, la historia es cíclica.

Lo que podemos hacer es tomar conciencia de que ahora puede repetirse uno de los episodios más horribles del siglo XX. Yo estoy absolutamente en contra de la guerra, pero lo que digo es que debemos recordar que en su momento se dudó en parar o no a Hitler. No se hizo y eso trajo la masacre, la desolación y la destrucción. Y digo que Putin se está comportando como Hitler. Está atacando a la población impunemente. Es un genocida”.

Echanove nunca se había atrevido a hacer comedia

Tras señalar que nunca se había atrevido a hacer comedia en el teatro, el actor explica que se ha lanzado porque “me hacía falta la risa, quería una comedia que me haga vibrar de alegría… pero que también me agarre el corazón y me lo estruje”. Y en este sentido, Echanove considera que este montaje “invita a la reflexión, pero desde el humor, porque el público, ante tanto conflicto, demanda comedia”. Para el actor, Ernst Lubitsch se sitúa en uno de los vértices del triángulo de maestros de la alta comedia del cine, junto a Charles Chaplin y Billy Wilder. Y justamente eso, añade, “es lo que perseguimos con esta versión de Ser o no ser: comedia de altura en formato de vodevil”.