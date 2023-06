La guitarra española será una de las protagonistas del 18ª Festival Flamenco de Londres, en el que Córdoba estará representada con la participación de las artistas Olga Pericet y Mercedes de Córdoba. Además, reunirá este verano, en conmemoración por el 400 aniversario de la muerte del sacerdote, escritor y músico Vicente Espinel, a otros bailaores y guitarristas de renombre como Rafael Riqueni, Manuel Liñán y Vicente Amigo.

El festival, que se celebrará entre el 5 y el 15 de julio, ha sido presentado este miércoles en Sevilla por Miguel Marín, director y fundador del certamen, quien ha estado acompañado de representantes de entidades culturales y buena parte de las 17 compañías programadas este año, entre los que se han podido ver al bailaor Manuel Liñán o los tocaores Álvaro Romero y Raúl Cantizano.

Marín ha señalado que esta edición no solo estará protagonizada por la danza -el eje principal del evento- sino que "la mitad de la programación estará dedicada a la guitarra" por la efeméride de Espinel, "uno de los padres de la guitarra española" que agregó a este instrumento "la quinta cuerda" y causó, además, que la guitarra española comenzara a ser conocida por este nombre.

Inauguración a la grande

Será el 8 de julio cuando comience este homenaje con el espectáculo Big Flamenco Guitar Night que acogerá Kings Place, un nuevo escenario que se añadirá a otros centros como el teatro Sadler's Wells, "el más importante de la danza en Europa" y quien constituye el verdadero "núcleo" del festival, según Marín.

En esta edición, acudirán al evento hasta 17 compañías y 22 representaciones, y se esperan unas "20.000 personas", lo que revela el crecimiento que ha adquirido esta cita desde su fundación, en 2004, cuando se programaron "solamente tres espectáculos".El cartel del evento lo poblarán artistas de gran renombre internacional como los bailaores Manuel Liñán, Carrete de Málaga, Olga Pericet, Mercedes de Córdoba, Estévez/Paños, o guitarristas como Rafael Riqueni, Vicente Amigo, Álvaro Romero o Raúl Cantizano.

Nuevos creadores

Sobre los objetivos que se pretenden alcanzar con este evento, el director del festival ha destacado también que una de las metas es ser "una ventana para nuevos creadores y artistas", quienes "presentan su trabajo por primera vez en Londres". Marín ha apostillado que la intención que persigue esta cita es que "el público tenga el pulso de lo que es la creación en este momento", y por lo tanto, "romper con la idea del flamenco como algo anquilosado en el pasado".

Acaso en esta meta, brega también el prestigioso bailaor Manuel Liñán, premio Nacional de Danza en 2017 y creador claramente de tendencia ecléctica, conocido por desafiar las convenciones estéticas tradicionales del flamenco.

Liñán y su experiencia en Londres

Sin embargo, Liñán ha precisado que su arte "está dentro de lo popular y la tradición", aunque reconoce que "quizás no estemos acostumbrados a que sea un hombre quien interprete esa tradición", en referencia a su vínculo con el vestuario más femenino como la "bata de cola y el mantón", del que ahora se quiere "apropiar".

Ha admitido que se sintió "muy acogido" desde su primera visita a Londres y que en su trayectoria ha recibido críticas por esta visión, que han sido "más buenas que malas". Se considera, eso sí, un "afortunado" por la "aceptación" y el "reconocimiento" que ha obtenido su equipo, lo que considera "importante" para que los que "vengan detrás no tengan que soportar ningún juicio como quizás hemos tenido que soportar nosotros".

Liñán participó por primera vez en el Festival Flamenco de Londres en 2009 y este año representará su nueva creación "Amor Amado Amén" -cuyo título final será alterado- y que "está relacionada con el amor en su máxima expresión", ha confesado. Esta obra, según Liñán, también tratará "en cómo se relacionan los cuerpos, qué es lo que me ha aportado las relaciones que yo he tenido en mi baile y cómo he buscado el sustento de mi baile en personas que he ido encontrando por el camino".